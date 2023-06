Ungesicherte Ladung: 1000 Kilogramm Split rutschen auf Auto

In Ingolstadt hat ein Autofahrer im Anhänger 1000 Kilogramm Split transportiert. Die Ladung war nicht gesichert. Als er bremste, rutschte der Split nach vorn.

Am Montagvormittag transportierte ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt einen Sack mit rund 1000 Kilogramm Split auf einem Anhänger durch Ingolstadt. Als der Autofahrer in der Goethestraße verkehrsbedingt stark abbremsen musste, rutschte die ungesicherte Ladung auf dem Anhänger nach vorn und kippte anschließend auf das Zugfahrzeug. Am Auto entstand hierbei Sachschaden im fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Auch der Anhänger wurde beschädigt. Das Gespann musste in der Folge abgeschleppt werden. Den 56-jährigen Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (AZ)