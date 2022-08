Unternehmernetzwerk sucht Mitglieder

Plus Auch in Ingolstadt gibt es einen Ableger des "Business Network International". Firmen aus der Region können Mitglied werden und sollen voneinander profitieren.

Wenn sich am Freitagmorgen um halb sieben Unternehmer aus Ingolstadt und der Region zu einem Arbeitsfrühstück treffen, dann befindet man sich beim Ingolstädter „Chapter“ des BNI, des „Business Network International“. Seit einem Jahr gibt es ein solches „Chapter“, vergleichbar einer Orts- oder Regionalvereinigung, auch in Ingolstadt.