Nach unvermitteltem Angriff: Polizei erschießt 35-Jährigen in Ingolstadt

In Ingolstadt wurde ein Mann bei einem Einsatz von der Polizei erschossen.

Bei einem Polizeieinsatz in Ingolstadt ist am Montag ein Mann getötet worden. Er hatte sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und unvermittelt angegriffen.

Nach einem Polizeieinsatz im Osten von Ingolstadt ist ein 35-jähriger Mann tot. Es sei zu einem "polizeilichen Schusswaffengebrauch" gekommen, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord vom Montagabend. Dabei wurde der 35-Jährige tödlich verletzt. Begonnen hatte der Einsatz, nachdem der Polizei gegen 10:15 mitgeteilt wurde, dass sich eine Person in einer psychischen Ausnahmesituation befinde. Ingolstädter Polizisten trafen dann in der Nähe einer im Osten der Stadt gelegenen Raffinerie auf den Mann. Polizei: Nach unvermitteltem Angriff wurde die Schusswaffe eingesetzt Laut Polizei folgten mehrstündige Verhandlungen, zu denen auch eine polizeiliche Verhandlungsgruppe und weiterer Spezialkräfte hinzugezogen wurden. Man habe versucht, den Mann einer medizinischen Behandlung zuzuführen. Dann sei es aber zu einem unvermittelten Angriff durch den 35-Jährigen gekommen, deshalb wurde geschossen. Der Mann sei zwar sofort medizinisch versorgt worden, starb aber dennoch wenig später im Krankenhaus an den erlittenen Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs sowie der Umstände der polizeilichen Schussabgabe führt das Bayerische Landeskriminalamt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. (AZ)

