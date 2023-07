Ingolstadt

Urban Gardening: Hier dürfen alle sähen und ernten

Urban Gardening in Ingolstadt: Die Hochbeete sind so angelegt, dass sie auch von Rollstuhlfahrern bearbeitet werden können. Den Kindern der 5a des Christoph-Scheiner-Gymnasiums machen sie auch Spaß.

Plus An der Jahnstraße in Ingolstadt gibt es nun einen Garten, der allen Menschen in der Stadt gehört. Was dort außer Obst und Gemüse sonst noch wachsen soll.

Jeder baut an – jeder pflegt – und jeder darf ernten. Das ist das Prinzip des sogenannten Urban Gardening - ein Stadtgarten, in dem Obst und Gemüse von jedermann und jederfrau angebaut und auch geerntet werden dürfen. Das Projekt wurde vor drei Jahren ersonnen, als man am runden Tisch überlegte, was getan werden kann, um die Innenstadt schöner, lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Von 500 Vorschlägen haben es 25 in die Umsetzung geschafft. Nun gibt es einen Gemeinschaftsgarten, der allen offen steht, die gerne im Garten arbeiten, pflanzen und ernten wollen.

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf (Mitte) startete am Freitag zusammen mit Stadtbaurätin Ulrike Wittmann-Brand (rechts daneben) und mit Jürgen Hackbarth (rechts mit Strohhut) vom Nachhaltigkeitsnetzwerk IN-Zukunft offiziell das Projekt Urban Gardening. Dass dort schon jede Menge Gemüse und Früchte gedeihen, liegt auch an den Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a des Christoph-Scheiner-Gymnasiums. Foto: Manfred Dittenhofer

Laut Oberbürgermeister Christian Scharpf eine wichtige Säule hin zu dem Ziel einer grüneren und nachhaltigeren Innenstadt. An der Jahnstraße, nahe der Münzbergstraße wachsen direkt an der historischen Stadtmauer auf einem 200 Quadratmeter großen städtischen Areal Tomaten, Zucchini, Erdbeeren, Bohnen und vieles mehr. Zudem soll dort auch ein Gemeinschaftsgefühl wachsen - Treffpunkt Gemüsegarten. Gemeinsam garteln und Erfahrungen austauschen, oder einfach nur ein kleines Pläuschchen im Grünen halten.

