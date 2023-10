Uro-Geriatrietag findet in Ingolstadt statt

Am Samstag treffen sich zahlreiche Experten auf dem Gebiet der Uro-Geriatrie in Ingolstadt zu einem Kongress.

Medizinische Kongresse in Ingolstadt sind selten, am Samstag, 14. Oktober, findet eine Veranstaltung einer noch jungen Fachrichtung an der Donau statt. Weil ein Teil der Patientinnen und Patienten in der Urologie zunehmend hochbetagt sind, stellen sich die Spezialistinnen und Spezialisten mit dem sechsten Deutschen Uro-Geriatrietag in Ingolstadt auf die besonderen Bedürfnisse dieser Personen ein.

In Ingolstadt findet ein Kongress zum Thema Uro-Geriatrie statt

„Dafür ist es wichtig die beiden Fachgebiete Geriatrie und Urologie enger zu verzahnen. Rund ein Drittel der Patientinnen und Patienten in der Urologie sind über 80 Jahre alt, sie leiden oft unter weiteren Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck. Viele von ihnen nehmen zahlreiche Medikamente ein, deren Wechselwirkungen beachtet werden müssen. Um sich über die neuesten Erkenntnisse auszutauschen und die Forschung voranzutreiben, treffen sich Urologen aus ganz Deutschland“, erklärt Professor Andreas Manseck, Direktor der Klinik für Urologie im Klinikum Ingolstadt.

Manseck engagiert sich für die besonderen Bedürfnisse dieser Patientinnen und Patienten und hat die wissenschaftliche Leitung des Kongresses. (AZ)

