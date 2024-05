Ingolstadt

Urologe: "Erektionsstörungen gehen ab dem 30. Lebensjahr los"

Plus Professor Manseck ist Urologe am Klinikum Ingolstadt. Im Interview spricht er über Männergesundheit. Es geht um Prostatakrebs, aber auch um das Tabuthema Erektionsstörungen.

Von Dorothee Pfaffel

Herr Professor Manseck, als Urologe sind Sie Experte für Männergesundheit. Aber was versteht man eigentlich genau darunter und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen?



Andreas Manseck: Der Begriff Männergesundheit umfasst vieles. Dabei geht es nicht nur um Urologie. Männer haben zum Beispiel häufiger einen Herzinfarkt als Frauen und sterben durchschnittlich fünf Jahre früher. Männer begehen häufiger Selbstmord, weil sie psychische Probleme haben und sich seltener Hilfe holen. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes. Das Problem bei den Männern ist, dass sie ihre Gesundheit oftmals sehr stiefmütterlich behandeln. Es gibt zwar Vorsorgemaßnahmen und Früherkennungsangebote, doch sie werden kaum in Anspruch genommen.

Woran liegt das?



Manseck: Das liegt unter anderem am immer noch geltenden Männerklischee: Ich bin ein Mann – also bin ich stark und kann alles. Ich bin nicht krank. Doch das stimmt nicht. Hinzu kommt noch, dass Männer gerne Risiken eingehen, sich öfter ungesund ernähren und nicht so viel Sport treiben. Das wird so auch in den Medien propagiert. Es gibt zum Beispiel eine bekannte Werbung, da stehen Männer um einen Grill, braten Fleisch und halten eine Bierflasche in der Hand. Wenn man so will, ist Gesundheit auch ein Gender-Thema. Männer sind hier unterprivilegiert. Das fängt schon in der Kindheit und bei der Erziehung an.

