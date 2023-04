Urteil im Missbrauchsprozess: Vier Jahre und sechs Monate Haft

Im Missbrauchsprozess am Landgericht Ingolstadt ist das Urteil gesprochen. Es fällt deutlicher milder aus als beim ersten Verfahren. Der Angeklagte will weiter kämpfen.

Bis Montag 11 Uhr hatte der Angeklagte hoffen dürfen. Dann sprach der Vorsitzende Richter Konrad Kliegl das Urteil in einem undurchsichtigen Missbrauchsprozess, der schon seit mehreren Wochen am Ingolstädter Landgericht verhandelt wird. Es lautet: Schuldig des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in sieben Fällen, in fünf davon in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung, in einem in Tateinheit mit Vergewaltigung. Der 48-Jährige, der bis heute seine Unschuld beteuert, will das Urteil aber nicht einfach hinnehmen – zum zweiten Mal.

Bereits vor zwei Jahren ging es am Landgericht Ingolstadt um dieselbe Sache. Damals wurde der 48-Jährige – von einer anders besetzten Kammer – ebenfalls schuldig gesprochen, seine Stieftochter aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen im Alter von elf beziehungsweise zwölf Jahren missbraucht zu haben. Der Angeklagte war nach diesem Urteil in Revision gegangen und der Bundesgerichtshof (BGH) hatte den Fall ans Landgericht zurückverwiesen, mit der Begründung, die Beweisführung sei "durchgreifend rechtsfehlerhaft" gewesen.

Missbrauchsprozess: Angeklagter wird von zwei Punkten freigesprochen

Richter Konrad Kliegl erklärte am Montag in seiner Urteilsbegründung, dass die Kammer es als erwiesen ansehe, dass sich der Angeklagte 2016/2017 mindestens fünfmal zu dem Mädchen ins Kinderzimmer geschlichen habe und dass es auch im Campingwagen im Italienurlaub im Mai 2016 zu wenigstens einem sexuellen Übergriff gekommen sei. Überzeugt sei die Kammer außerdem vom gravierendsten Vorfall in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 2017, der letztlich dazu geführt hatte, dass sich die damals Zwölfjährige ihrer Mutter anvertraute.

Von zwei Anklagepunkten sprach Kliegl den Angeklagten allerdings frei, unter anderem von einem Vorfall auf der Autofahrt in den Urlaub. Dieser könne dem Angeklagten nicht mit ausreichender Sicherheit nachgewiesen werden. "In dubio pro reo", sagte der Richter. Heißt: Im Zweifel für den Angeklagten.

Anzeige wegen Missbrauchs erfolgte im November 2018

Da der BGH in seinem Urteil insbesondere die Glaubwürdigkeit – zum einen die der Mutter des betroffenen Mädchens, zum anderen die des Mädchens selbst – als nicht genug geprüft gerügt hatte, ging Kliegl darauf noch einmal genauer ein. Die Mutter halte er für glaubhaft, da sie den Angeklagten nicht übermäßig "angeschwärzt", sondern ihre Aussagen rund um den Missbrauch äußerst knapp gehalten habe. Dass sie den Vorwurf habe nutzen wollen, um dem Angeklagten das gemeinsame Sorgerecht für den Sohn entziehen zu lassen, darauf gebe es keine Hinweise, meinte Kliegl, weil zum Zeitpunkt der Anzeige im November 2018 überhaupt kein Sorgerechtsstreit bestand. Im Gegenteil, der Angeklagte habe den gemeinsamen Sohn trotz des Missbrauchsverdachts weiter sehen können.

Die Aussagetüchtigkeit des Mädchens hatte Kliegl im Rahmen der Beweisaufnahme noch einmal von einer Psychiaterin begutachten lassen. Diese war zu dem Schluss gekommen, dass die 17-Jährige durchaus fähig sei, eine Aussage zu treffen. Und auch das Glaubwürdigkeitsgutachten der Psychologin würde zeigen, so Kliegl, dass das Mädchen seinen damaligen Stiefvater weder absichtlich falsch beschuldigt noch zum Beispiel etwas aus den Medien auf ihn übertragen habe. Eine mögliche Einflussnahme von außen, etwa durch die Mutter, oder per Autosuggestion, also dass das Mädchen sich die Vorfälle selbst eingeredet habe, habe das Gutachten ebenfalls widerlegt.

Landgericht Ingolstadt: Richter hält Mädchen für glaubhaft

Der Vorsitzende Richter gab zwar zu, dass die Vernehmungen durch Polizei und Ermittlungsrichter "nicht optimal gelaufen" seien, aber auch dort habe keine maßgebliche Beeinflussung stattgefunden. Sogenannte "Realkennzeichen", also Kennzeichen dafür, dass Erzähltes wirklich passiert ist, gebe es bei den Erzählungen des Mädchens zwar teilweise "nicht zu viele", wie der Richter sagte, aber insgesamt doch genug. Vor allem den letzten Vorfall im Juli 2017 habe das Mädchen "deutlich detailreicher" berichtet als die anderen Vorkommnisse. Auch die Aussagekonstanz des Mädchens sei zwar nicht in allen Punkten vorhanden gewesen, aber trotzdem insgesamt in ausreichendem Maße. Alles in allem sei die Kammer daher überzeugt, sagte Kliegl, dass das Mädchen glaubhaft sei.

Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht, dass der 48-Jährige nicht vorbestraft ist, bereits 14 Monate in Untersuchungshaft saß, außerdem die lange Dauer des Verfahrens und dass die Taten inzwischen mehrere Jahre zurückliegen. Zulasten des Angeklagten führte der Vorsitzende Richter unter anderem die erheblichen psychischen Beeinträchtigungen des Mädchens an. Insgesamt kam die Kammer schließlich zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, hinzukommen 17.000 Euro zu zahlendes Schmerzensgeld. Die Strafe wäre also, sollte sie rechtskräftig werden, deutlich milder als die 2021 verhängte. Damals war der Angeklagte hinsichtlich neun Vorfällen für schuldig befunden und dafür zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Die Höhe des Schmerzensgeld belief sich auf 26.000 Euro. Der 48-Jährige kündigte noch im Gerichtssaal an, erneut Revision einlegen zu wollen.