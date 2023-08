Ingolstadt

vor 19 Min.

Vandalismus: Mit dem Brecheisen an den Baggersee

Ein Steg am Baggersee in Ingolstadt ist von Unbekannten stark beschädigt worden. Die Fälle von Vandalismus hätten inzwischen eine ganz neue Qualität erreicht, sagt der Ingolstädter Naherholungskoordinator.

Plus Vandalismus an den Badeseen ist nicht neu. Doch heuer haben die Taten eine "neue Qualität", sagt der Naherholungskoordinator.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Am Schafirrsee war es der Steg, auf den es die Unbekannten abgesehen hatten. Eines Tages trieb der plötzlich mitten auf dem Badesee in der Nähe von Gerolfing. Irgendwer hatte offenbar schweres Gerät mit zum See gebracht, Werkzeug, "das man nicht einfach so dabeihat, wenn man nach Feierabend ein Bad im kühlen Nass sucht", sagt Christoph Jaumann, bei der Stadt Ingolstadt zuständig für das Thema Naherholung.

Auf dem Schafirrsee bei Gerolfing haben Unbekannte einen Steg aus der Verankerung geschraubt. Der schwamm dann auf dem See herum. Foto: Bauhof Ingolstadt

Jedenfalls hatten die Verursacher die Schraubverbindungen zwischen den einzelnen Elementen gelöst und alles ganz fachmännisch zerlegt, offenbar mit einem 30er-Gabelschlüssel. Der Bauhof musste anrücken und alles wieder in Ordnung bringen. Kaum war das geschehen, kam die nächste Hiobsbotschaft: Schon wieder war der Steg abgeschraubt worden. "Das ist ein Katz-und Maus-Spiel auf Kosten der Allgemeinheit", sagt Jaumann.

