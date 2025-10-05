Ende einer Ära: In Ingolstadt werden keine Hebammen mehr ausgebildet

Mit einem emotionalen Festakt wurde vor Kurzem der letzte Hebammenjahrgang am Berufsbildungszentrum Gesundheit (BBZ) Ingolstadt verabschiedet. 14 Absolventinnen haben erfolgreich ihre Prüfungen bestanden und starten nun mit viel Fachwissen, Empathie und Engagement in den verantwortungsvollen Beruf der Hebamme, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Mit dem letzten Jahrgang an der Hebammenschule in Ingolstadt geht eine Ära zu Ende

BBZ-Schulleiterin Susanne Voll würdigte die Leistungen der Absolventinnen:. „Sie haben nicht nur die herausfordernde Ausbildung gemeistert, sondern sind auch der letzte Jahrgang eines traditionsreichen Ausbildungsgangs – darauf dürfen Sie besonders stolz sein.“ Gleichzeitig ging Voll auch darauf ein, welch große Freude sie in den vergangenen Jahren bei der Begleitung der Hebammenausbildung aus ihrer Funktion heraus empfunden hat.

Icon vergrößern Mit einem emotionalen Festakt wurde vor Kurzem der letzte Hebammenjahrgang am Berufsbildungszentrum Gesundheit (BBZ) Ingolstadt verabschiedet. Foto: Klinikum Ingolstadt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit einem emotionalen Festakt wurde vor Kurzem der letzte Hebammenjahrgang am Berufsbildungszentrum Gesundheit (BBZ) Ingolstadt verabschiedet. Foto: Klinikum Ingolstadt

Anerkennende Worte kamen auch von der Ingolstädter Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll, die die wichtige Rolle der Hebamme für die Gesellschaft hervorhob und gleichzeitig darauf einging, dass mit dem heutigen Tag am BBZ eine Ära zu Ende geht. Rainer Knöferl, Pflegedirektor am Klinikum Ingolstadt, der stellvertretend für die Werkleitung sprach, betonte die herausragende Rolle, die Ingolstadt mit seiner Hebammenausbildung in Bayern gespielt hat.

40 Jahre lang wurden Hebammen in Ingolstadt ausgebildet

Den Höhepunkt der Feier bildete die Festrede von Professor Babür Aydeniz, Direktor der Frauenklinik am Klinikum Ingolstadt, der auf die besondere Weitsicht der Akteure vor 40 Jahren einging, eine solch hochwertige Ausbildung am BBZ in Ingolstadt zu ermöglichen. „Das Team der Frauenklinik hat die Absolventinnen der einzelnen Jahrgänge immer sehr gerne begleitet. Auch zukünftig werden wir die akademische Ausbildung der Hebammen in unser aller Sinne unterstützen“, so Professor Aydeniz bei seiner Rede.

Nach vier Jahrzehnten engagierter Hebammenausbildung endet damit ein bedeutendes Kapitel am BBZ Ingolstadt. In dieser Zeit wurden an der Schule rund 600 Hebammen ausgebildet. „Ein Beitrag, der die Region nachhaltig geprägt hat“, heißt es in der Mitteilung des Klinikums.

Das Ende dieses Ausbildungsganges war durch die bundesweite Akademisierung des Hebammenberufs notwendig geworden. Personalratsvorsitzende Cornelia Kirchberg ehrte in ihrer Ansprache daher auch ganz explizit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den vergangenen Jahren um die Ausbildung der Hebammen mit viel Sachverstand und Herz verdient gemacht haben. (AZ)