Verdacht auf Kaninchenpest am Auwaldsee

Aktuell werden im Bereich des Auwaldsees mehrere Fälle verendeter Kaninchen gemeldet. Dies teilt die Stadt Ingolstadt mit. Aufgrund der Symptomatik besteht der Verdacht auf einen Ausbruch von Myxomatose, die Kaninchenpest. Die Diagnose wird derzeit im Labor überprüft.

Das Virus betrifft ausschließlich Kaninchen – sowohl Wild- als auch Hauskaninchen – und in seltenen Fällen auch Hasen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Sterblichkeitsrate bei betroffenen Tieren ist recht hoch. Für Menschen ist das Virus ungefährlich, ebenso für andere Tiere. Die Erkrankung zeigt sich durch Schwellungen und Entzündungen im Bereich der Augen und des Kopfes sowie hohes Fieber. Innerhalb weniger Tage sterben die Tiere meist an den Folgen. Eine direkte Behandlung gibt es nicht; Myxomatose ist nicht heilbar. Hauskaninchen können durch eine Impfung geschützt werden. Übertragen wird die Krankheit hauptsächlich durch Insekten wie Mücken oder Flöhe, aber auch von Tier zu Tier. Menschen können den Erreger ebenfalls weiterverbreiten. Deshalb sollten erkrankte Tiere nicht mit bloßen Händen angefasst werden, rät die Stadt.

Erkrankte Wildkaninchen dürfen nicht mitgenommen werden. Das bayerische Jagdgesetz erlaubt dies nur den Jagdausübungsberechtigten. Die Stadt weist außerdem darauf hin: Da nicht alle erkrankten Tiere sterben, sei es oft das Beste, sie in ihrer Umgebung nicht zu beunruhigen - Hunde sollten an die Leine genommen werden -, so dass mehr Tiere eine Chance zur Genesung haben. (AZ)