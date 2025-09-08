Ingolstadt: Herrenloser Koffer löst Evakuierung am Westpark aus – Sprengstoffverdacht

Ein herrenloser Koffer hat am Sonntagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz am Westpark in Ingolstadt ausgelöst. Spezialisten mussten anrücken und umliegende Gastronomie wurde evakuiert.

Kino und Gaststätten am Westpark geräumt – Polizei öffnet Koffer mit Spezialkräften

Gegen 14.30 Uhr meldeten Passanten den schwarzen Reisekoffer im Untergeschoss des Parkplatzes. Hinweise auf einen Besitzer gab es nicht. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wurden aus Sicherheitsgründen die umliegenden Gaststätten sowie das Kino evakuiert. Sprengstoffspezialisten öffneten den Koffer, der sich als leer herausstellte. Die Polizei nahm ihn als Fundsache in Verwahrung. (AZ)