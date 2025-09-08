Icon Menü
Ingolstadt: Verdächtiger Koffer am Westpark – Sprengstoff-Spezialisten rücken an

Ingolstadt

Ingolstadt: Herrenloser Koffer löst Evakuierung am Westpark aus – Sprengstoffverdacht

Ein herrenloser Koffer sorgt am Westpark in Ingolstadt für einen Großeinsatz. Kino und Gaststätten werden geräumt, Spezialisten öffnen den Koffer.
    Sprengstoffverdacht? Im Westpark Einkaufszentrum in Ingolstadt musste das Kino und umliegende Gastronomie wegen eines herrenlosen Koffers evakuiert werden.
    Sprengstoffverdacht? Im Westpark Einkaufszentrum in Ingolstadt musste das Kino und umliegende Gastronomie wegen eines herrenlosen Koffers evakuiert werden. Foto: Andreas Zidar

    Ein herrenloser Koffer hat am Sonntagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz am Westpark in Ingolstadt ausgelöst. Spezialisten mussten anrücken und umliegende Gastronomie wurde evakuiert.

    Kino und Gaststätten am Westpark geräumt – Polizei öffnet Koffer mit Spezialkräften

    Gegen 14.30 Uhr meldeten Passanten den schwarzen Reisekoffer im Untergeschoss des Parkplatzes. Hinweise auf einen Besitzer gab es nicht. Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, wurden aus Sicherheitsgründen die umliegenden Gaststätten sowie das Kino evakuiert. Sprengstoffspezialisten öffneten den Koffer, der sich als leer herausstellte. Die Polizei nahm ihn als Fundsache in Verwahrung. (AZ)

