Verdächtiger Koffer in Ingolstadt sorgt für Straßensperrung

Da ein verwirrt wirkender Mann einen Koffer auf die Schutterstraße in Ingolstadt geworfen hatte, wurde sie gesperrt. Was passierte, als die Polizei den Mann fasste.

Wegen eines verdächtigen Gegenstands wurde die Schutterstraße in Ingolstadt am Freitag zeitweise gesperrt. Die Polizei erreichte kurz nach Mittag die Meldung, dass ein verwirrt wirkender Mann einen Koffer auf die Schutterstraße in Ingolstadt geworfen und sich anschließend entfernt habe. Eintreffende Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Ingolstadt sperrten daraufhin das Gebiet um den verdächtigen Gegenstand ab. Der Mann, der den Koffer auf die Straße geworfen hatte, konnte ebenfalls kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Polizei gefasst werden.

Bei der anschließenden Personalienfeststellung habe sich der 32-Jährige jedoch unkooperativ gezeigt und die eingesetzten Beamten tätlich angegriffen, heißt es im Polizeibericht. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen und anschließend zur weiteren Abklärung auf die Polizeidienststelle Ingolstadt gebracht. Eine zwischenzeitliche Überprüfung des Koffers ergab, dass keine Gefahr von diesem ausging, da er lediglich mit Kleidung und weiteren persönlichen Gegenständen gefüllt war. (AZ)