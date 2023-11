Vereinigung der bayerischen Wirtschaft schlägt Alarm

Wieso fehlende Sicherheit, Bürokratie und hohe Kosten wie Bremsklötze wirken - auch auf Unternehmen in der Region Ingolstadt.

Wachsender Facharbeitermangel, teure Energie, überbordende Bürokratie - die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, kurz Vbw, schlägt Alarm. Sie malt ein düsteres Bild für die bayerische Wirtschaft, wenn nicht rasch an grundlegenden Stellschrauben gedreht wird. Die Unternehmen in der Region stehen nicht nur vor konjunkturellen, sondern auch vor enormen strukturellen Herausforderungen, wie die Vbw meldet. „Immer mehr Betriebe stellen sich die Frage, ob sie hier noch eine wettbewerbsfähige Zukunft haben“, erklärte Andreas Huber, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bezirksgruppe München-Oberbayern der Vbw, im Rahmen eines Pressegesprächs. Daran nahmen Unternehmer unter anderem aus Ingolstadt, Freising, Altötting, Schongau und Wolfratshausen teil und gaben ihre Einschätzung zur Lage des Standorts ab.

Man dürfe sich in Bayern durch die im Vergleich vermeintlich noch guten Bedingungen nicht einlullen lassen, so der Tenor aller Unternehmer, die dann aufzählten, wo es überall hakt und warum der absolute Standortindex seit 2015 fast kontinuierlich gesunken ist. 67 Prozent der Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie geben zum Beispiel an, dass sich die Standortbedingungen für sie in den vergangenen beiden Jahren verschlechtert habe. Die Folge: Investitionen werden heruntergefahren oder überhaupt nicht mehr getätigt.

Weltweite Unternehmen wollen nicht mehr in Deutschland investieren

In diesem Zug erschreckt eine Aussage von Michael Mißlbeck, Geschäftsführer von MT Technology in Ingolstadt. Das Unternehmen ist eingebettet in die AC Industrial, die wiederum unter dem Dach der Ayala Group, einer philippinische Familien-Holding mit weltweiten Geschäftsbereichen in zahlreichen Branchen, agiert. Von dort sei die Order gekommen, sagte Mißlbeck, in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen nicht mehr zu investieren. Andere Unternehmer, deren Firmen in multinationalen Unternehmen eingegliedert sind, berichteten von der Verlagerung von Produktionsaufträgen ins Ausland. „Statt hierzulande investieren die Betriebe etwa in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern und in Asien“, erläuterte Huber und ergänzte: „Wir erleben eine schleichende De-Industrialisierung. Denn wo heute Investitionen ausbleiben, fehlt es morgen an Wertschöpfung und übermorgen an Know-how.“

Als wesentliche Ursachen nannte Huber die hohen Energie- und Lohnnebenkosten, die Steuerbelastung sowie den Arbeits- und Fachkräftemangel. Thomas Stohwasser, Leiter Personal bei Conti Temic in Ingolstadt, meldete zudem einen seit der Pandemie stark gestiegenen Krankheitsstand in der Belegschaft. All die genannten Punke führen zu gravierenden Standortnachteilen in Deutschland, meinte Huber.

Vereinigung der bayerischen Wirtschaft warnt vor zu viel Bürokratie

Und dann ist da noch die Bürokratie: Das Wort „ Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“, dass die Einhaltung der Menschenrechte und bestimmter Umweltauflagen vorschreibt, ist schon schwer auszusprechen. Doch noch schwieriger ist es für Unternehmen, diese Einhaltung für ihre weltweiten Lieferketten nachzuweisen, wenn zum Beispiel aus China schlicht keine Bestätigung dieszbezüglich kommt. Und wer nun sage, diese Pflichten gelten nur für große Unternehmen, der sei daran erinnert, dass man als Zulieferer die Lieferkette ebenfalls nachweisen müsse. Ein Ding der Unmöglichkeit, wie sich die Mittelständler einig sind.

Völlig fehl am Platz seien Debatten um Steuererhöhungen oder die Vier-Tage-Woche, fuhr Huber fort. „Die Diskussion um die Vier-Tage-Woche fällt in die vollkommen falsche Zeit. Deutschland liegt mit 1340 geleisteten Jahresarbeitsstunden 230 Stunden unter dem EU-Durchschnitt.“ Man müsse an vielen Stellschrauben drehen, um den Wirtschaftsstandort Bayern und damit den Wohlstand zu sichern, resümmierte Huber.