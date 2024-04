Ingolstadt

vor 31 Min.

Vergewaltigungsprozess: Der Angeklagte spricht von einem Filmriss

Am Landgericht Ingolstadt muss sich ein Mann verantworten, dem die Vergewaltigung einer Frau in Ingolstadt vorgeworfen ist. Außerdem soll er zwei Mädchen am Stausee ein Messer vorgehalten und sie mit dem Tod bedroht haben.

Plus Er soll eine 15-Jährige im Ingolstädter Piuspark vergewaltigt haben. Jetzt äußerte sich der Angeklagte - und verblüffte sogar seinen Verteidiger.

Von Andreas Müller

Seit zwei Wochen muss sich ein 25-Jähriger unter anderem wegen Vergewaltigung einer 15-Jährigen im Ingolstädter Piuspark verantworten. Am zweiten Verhandlungstag wird deutlich, warum eine Sicherungsverwahrung im Raum steht.

Der Angeklagte habe sie und ihre Freundin in einem Lokal im Westpark angesprochen, erinnerte sich ein heute 18-jähriges Mädchen an den Abend des 3. Juni vergangenen Jahres. Er habe sich als “Security vom Westpark” ausgegeben und sie aufgefordert zu gehen. Was die beiden zunächst nicht bemerken: Der Angeklagte folgt ihnen und ruft ihnen im Piuspark von hinten zu, sie sollen stehen bleiben. In der Hand hält er ein Messer. Der Zeugin gelingt die Flucht, ihrer Freundin nicht: Der Angeklagte bedroht die damals 15-Jährigen mit dem Messer, zerrt sie ins Gebüsch und vergewaltigt sie.

