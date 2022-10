Ingolstadt

vor 18 Min.

Verkaufsoffen oder Dämmershopping? Wie die Altstadt belebt werden soll

Volle Straßen in der Innenstadt: Zum verkaufsoffenen Feiertag kommen viele Besucher in die Ingolstädter Innenstadt.

Plus Bislang ist in Ingolstadt nur ein Feiertag verkaufsoffen. Sollen die Menschen dort noch an weiteren Sonntagen einkaufen können? Die SPD hat andere Vorschläge.

Von Luzia Grasser

Die Menschen schieben sich durch die Innenstadt, an vielen Stellen ist fast kein Durchkommen mehr. Es ist der 3. Oktober. Während in den Städten und Gemeinden ringsum die Läden geschlossen haben, bilden sich in den Geschäften in der Fußgängerzone teils lange Schlangen an den Kassen. Der Tag der Deutschen Einheit ist seit 2015 in Ingolstadt verkaufsoffen. Vorher hatte es lange Jahre viele Debatten gegeben um das Für und Wider. Insbesondere die Kirchen und Gewerkschaften hatten sich dafür eingesetzt, dass Sonn- und Feiertage nicht zum Einkaufen genutzt werden sollen. Doch letztendlich hatte der Stadtrat sein Okay gegeben. Zunächst bis zu diesem Jahr.

