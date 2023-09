Verkaufsoffener Sonntag: Zum Herbstfest haben die Geschäfte geöffnet

Es gibt wieder einen verkaufsoffenen Sonntag in Ingolstadt. Am 24. September öffnen die Geschäfte in der Innenstadt.

Am kommenden Wochenende startet das Herbstfest in Ingolstadt, zeitgleich findet auch ein verkaufsoffener Sonntag statt. Am 24. September öffnen die Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen und so können die Besucherinnen und Besucher des Volksfests auch noch in der Altstadt shoppen.

Verkaufsoffene Sonntage sind in Ingolstadt ein viel diskutiertes Thema

Die verkaufsoffenen Sonntage sind in Ingolstadt ein hitzig diskutiertes Thema. Einige Jahre lang konnten die Geschäfte am 3. Oktober öffnen, dann hatte sich der Stadtrat Anfang des Jahres - für die meisten ziemlich überraschend - generell gegen verkaufsoffene Sonn- und Feiertage in der Innenstadt ausgesprochen. Doch in den Tagen danach sind die Parteien noch einmal aufeinander zugegangen und haben sich dafür ausgesprochen, dass die Einzelhändler in diesem Jahr am ersten Herbstfest-Sonntag ihre Geschäfte aufsperren können.

