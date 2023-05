Verkehrsunfall: Autofahrer übersieht anderes Auto

Ein 36-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen einen 80-jährigen Autofahrer übersehen. Beide haben sich beim Zusammenstoß verletzt und mussten ins Krankenhaus.

Ein 36-jähriger Ingolstädter fuhr am Donnerstag gegen 12.10 Uhr mit seinem Auto auf der Klein-Salvator-Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Martin-Hemm-Straße einbiegen. Dabei übersah der Fahrer ein entgegenkommendes Auto, das von einem 80-jährigen Ingolstädter gefahren wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurden beide Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Auto wurde durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Der gesamte Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt, heißt es im Polizeibericht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr aus Ingolstadt, sowie die Straßenmeisterei waren zur Unterstützung und zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. (AZ)