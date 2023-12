Vermisster Demenzkranker wieder aufgetaucht

Eine Frau aus dem Ingolstädter Stadtteil Haunwöhr hatte ihren 69-jährigen Ehemann als vermisst gemeldet. Der Demenzkranke fiel einer aufmerksamen Bürgerin auf.

Ein Ingolstädter Rentner wurde am Donnerstagnachmittag von seiner Ehefrau in Haunwöhr als vermisst gemeldet, berichtet die Polizei. Nach Angaben der Frau war der an Demenz erkrankte 69-Jährige bei seinem Verschwinden aus dem Wohnhaus lediglich leicht bekleidet. Durch die Polizei wurden aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Vorerkrankung des Mannes bereits Personensuchhunde alarmiert. Der Vermisste konnte nur wenige Stunden nach Verschwinden durch eine aufmerksame Bürgerin einen Kilometer vom Wohnort entfernt angetroffen werden. Die Frau setzte sich umgehend mit der zuständigen Polizei in Verbindung. Mit einer leichten Unterkühlung konnte der Mann zurück in die Obhut seiner Angehörigen gebracht werden. (AZ)