Vernissage zur Eröffnung von "Sukzession"

Futuristisches Storytelling-Labor öffnet am 30. März seine Pforten

Das futuristische Storytelling-Labor "Sukzession" der digitalen Sparte X mit einer Vernissage im Co:Lab:X in Ingolstadt (Hindemithstr.aße 70) öffnet am Donnerstag, 30. März, von 18 bis 20 Uhr seine Pforten.

Eine mysteriöse Flora und Fauna, makellos und verstörend zugleich, hat inmitten der beschaulichen Großstadt Ingolstadt ein Gebiet – genannt Co:Lab:X – übernommen. Dort, wo vor 74 Jahren ein mysteriöses Ereignis stattgefunden hat, dehnt sich die entfesselte Natur nun unaufhaltsam aus. Doch was geschieht dort genau? Eine rätselhafte Organisation hat eine Expedition entsandt, die vergeblich versucht hat, Antworten zu finden und das Fremde zu verstehen. Ihre Teilnehmer kehrten entweder gar nicht zurück oder waren auf eine unheimliche Weise verändert. Jetzt wird eine zweite Expedition entsandt. An ihrer Seite betreten die Zuschauer das Co:Lab X.

Hat sich hier ein weiterer Schritt in der Evolution getan? Aber wenn ja, in welche Richtung? Zurück zur Natur, oder in Symbiose mit Maschinen und Algorithmen? Was wird die Menschheit überwinden und was wird die Natur zurückerobern? Wir haben uns von den wissenschaftlichen Strömungen und Theorien der letzten Jahrzehnte inspirieren lassen und imaginieren eine Zukunft, die aus heutiger Sicht mehr als surreal erscheint.

Kunst trifft Wissenschaft im Digitalen. Ab März entsteht im Poolhaus des Co:Lab ein futuristisches Storytelling-Labor. In einer offenen und kollektiven Arbeit imaginieren wir das Menschsein in all seinen zukünftigen Möglichkeiten und entwickeln eine performative Kunstinstallation, zu der jeder einen Beitrag leisten kann. (AZ)