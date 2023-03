Verpuffung: Westpark in Ingolstadt wird zunächst geräumt

Weil es im Westpark eine Verpuffung gegeben hat, wurde das Einkaufszentrum geräumt. Später stellte sich heraus: Es bestand keine Gefahr für Besucher.

Ein Defekt an einer Industriewaschmaschine in einer Reinigung im Westpark führte am Mittwochnachmittag zu einer Verpuffung und einem kleineren Brand an der Maschine. Das teilt die Polizei mit. Ein Mitarbeiter des Westparks konnte den Brand mit einem Pulverlöscher jedoch rasch löschen.

Verpuffung im Westpark: Schaden liegt im vierstelligen Bereich

Durch die Verpuffung entstand ein Schaden an der Einrichtung des Geschäfts, dessen Höhe noch nicht genau bekannt ist. Laut Polizei dürfte er jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Mit Durchsagen wurde zunächst die Räumung des Westparks veranlasst. Nachdem jedoch klar war, dass keine Gefährdung für Besucherinnen und Besucher vorliegt, konnte der Betrieb im Einkaufszentrum aber fortgesetzt werden. (AZ)