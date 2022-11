Ingolstadt

24.11.2022

Versuchter Mord im Piusviertel: Das fordern Verteidiger und Staatsanwältin

Plus Ein 24-Jähriger muss sich wegen versuchten Mordes vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten. Die Forderungen von Staatsanwältin und Verteidiger gehen weit auseinander.

Von Andreas Müller Artikel anhören Shape

Im Prozess gegen einen 24-Jährigen, der auf den Kopf einer am Boden liegenden Frau eingeschlagen haben soll, sind am Donnerstag am Ingolstädter Landgericht die Plädoyers gehalten worden. Die Vorstellungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung liegen weit auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen