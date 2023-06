Vespa-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 41-jähriger Ingolstädter fuhr von der A 9 ab und stürzte. Er war sogar zeitweise bewusstlos. Auch die Straße musste gesperrt werden.

Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr war ein 41-Jähriger aus Ingolstadt mit seiner Vespa auf der A 9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Beim Abfahren von der Autobahn an der Anschlussstelle Ingolstadt Ost kam er zunächst mehrmals nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dann. Hierbei wurde der 41-Jährige schwer verletzt, er war zeitweise bewusstlos. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Dort erfolgte dann auch die Blutentnahme, da bei ihm Anzeichen für einen vorausgegangen Alkoholkonsum festgestellt wurden. Der Roller, an dem ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Der Ausfahrtsast wurde für circa eine Stunde gesperrt, hierbei unterstützte die Ingolstädter Berufsfeuerwehr. (AZ)