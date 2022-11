Vhs Ingolstadt startet ins Winterprogramm

So sieht das Angebot der Volkshochschule Ingolstadt von November bis Februar aus. Die Themen Vorsorge und Energiesparen stehen hoch im Kurs. Die Anmeldung läuft.

Anfang November ist das das neue Winterprogramm der Ingolstädter Volkshochschule (Vhs) erschienen. Es beinhaltet die Kursangebote bis Februar. Das aktuelle Programm orientiert sich an der Jahreszeit, ist aber auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und Trends. Es findet teils in Präsenz, teils online statt. Einschränkungen durch Corona gibt es laut Vhs derzeit keine.

Passend zum November und der meist eher grauen Jahreszeit drehen sich mehrere Kurse um die Themen Tod, Trauer und Erinnerungskultur, zum Beispiel:

"Schenken, Übergeben, Vermachen: Zu Lebzeiten oder erst mit dem Tod?", mit Notar Florian Meininghaus am 14. November

am 14. November "Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung", mit dem Hospizverein Ingolstadt e. V. am 21. November

e. V. am 21. November "Testament, Erbrecht und Schenkungen", mit Rechtsanwalt Markus Rainer am 22. November.

Ein Vortrag, ebenfalls am 22. November, lautet: "Reichsbürger und Selbstverwalter: Harmlose Spinner oder gefährliche Extremisten?". Dabei handelt es sich um eine Informationsveranstaltung der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. Da kommendes Jahr die Laienrichter neu gewählt werden, findet am 24. November eine Veranstaltung zu den Neuwahlen der Schöffinnen und Schöffen statt.

Die Volkshochschule Ingolstadt bietet wieder Veranstaltungen im Livestream

Außerdem gibt es wieder "vhs.wissen live " – Livestreamveranstaltungen mit Referenten zu aktuellen Themen und wissenschaftlichen Fragestellungen, unter anderem mit dem Thema "Überall, unbemerkt und unterschätzt: Wie unser Verhalten als Verbraucher gesteuert wird" mit Professorin Lucia Reisch von der University of Cambridge am 6. Dezember. Am 8. Dezember geht es um "Ein Jahr Bundesregierung – eine Bilanz" mit Politikwissenschaftlerin Professorin Ursula Münch und Journalist Hans Moritz. Auch Vorträge über Verbraucherthemen und Energieeffizienz sind im Programm:

"Sinnvoll Geld anlegen – aber wie?" (23. November)

"Wege durch den Versicherungsdschungel" (10. November)

"Immobilienkauf/-verkauf" (30. November)

"Energieeffiziente Sanierung und Neubau" (22. November)

"Heizung erneuern" (29. November)

"Moderne Fenster und Außentüren" (6. Dezember)

"Dachdämmung" (13. Dezember).

Außerdem gibt es natürlich wieder zahlreiche Angebote zu beruflichen Themen und EDV, Sprachkurse, Workshops rund um Gesundheit Entspannung und Bewegung, Kunst und Kultur. Auch ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche ist wieder dabei, beispielweise:

"Gutes Benehmen ist kinderleicht: Restaurant-Knigge für Kids und Jugendliche" (14. und 28. Januar)

"Sticken lernen und Mode-Upcycling" (ab 8. Dezember)

"Finanz-ABC für Berufsanfänger" (28. Januar).

Vhs: Anmeldungen für das Herbstprogramm in Ingolstadt laufen

Zu den "Vhs-Schmankerl" zählen diesmal unter anderem ein Ukulele-Spielkreis ab dem 10. Januar und eine Schokoladenverkostung mit Filmgenuss ("Chocolat" mit Johnny Depp und Juliette Binoche) am 29. November.

Eine Anmeldung ist bereits möglich, persönlich, per Brief, E-Mail oder online unter www.ingolstadt-vhs.de. Stammkunden können sich auch telefonisch anmelden. Die Volkshochschule Ingolstadt erreichen Sie in der Hallstraße 5, unter Telefon 0841/305-1854, per Fax an 0841/305-1855, per E-Mail an vhs@ingolstadt.de und im Internet unter www.ingolstadt.-vhs.de. (AZ)