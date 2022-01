Videokonferenz zu laut: Ingolstädter schlägt Scheibe des Nachbarn ein

Weil er sich an einer zu lauten Videokonferenz störte, schlug ein Mann aus Ingolstadt eine Fensterscheibe des Nachbarn ein. Der verletzte sich dadurch leicht.

Mächtig gestört hatte sich ein 58-Jähriger aus Ingolstadt an der Lautstärke einer Videokonferenz seines Nachbarn. Aus lauter Ärger schlug er am Montag gegen 21.25 Uhr an der Ingolstädter Kroppstraße eine Fensterscheibe an der Wohnung des 30-Jährigen ein.

Zu laute Videokonferenz: Mann aus Ingolstadt schlägt Scheibe des Nachbarn ein

Dieser wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt. Der alkoholisierte Nachbar flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch bald gefunden werden. (nr)