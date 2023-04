Viele Gäste bei Bayerns erstem Bitcoin-Forum an der THI

Die Technische Hochschule Ingolstadt und die Volksbank Raiffeisenbank veranstalteten ein Forum zur Kryptowährung Bitcoin. Was dort geboten war.

Was steckt hinter " Bitcoin, Blockchain & Co."? Dieser Frage – und noch vielen mehr – ging man beim ersten Bitcoin-Forum Bayern nach. In Kooperation mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte fand das Forum an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) statt. Dabei spielte sich ein umfangreiches Programm mit Fachvorträgen, Workshops, Podiumsdiskussion und einer Bitcoin-Party ab.

Für Aktive und Interessierte wurden drei parallel laufende Workshops angeboten. Unter professioneller Begleitung bauten die Teilnehmenden technisches Blockchain-Equipment wie "Full Nodes", "PoS Terminals" und "Beer taps". In knapp drei Stunden wurde von Experten das Wissen zur jeweiligen Technik vermittelt. Dabei wurde nicht nur der Aufbau der Hardware thematisiert, sondern ebenfalls die Software-Konfiguration gemeinsam durchgeführt.

Mehr als 250 Besucher und Besucherinnen kamen an die THI

In der Aula der Hochschule informierten die geladenen Referenten über "Bitcoin, Blockchain & Co.". Joe Martin, Technologie-Journalist und Autor, zeigte, wie Bitcoin funktionieren. Mithilfe eines kleinen Theaterstücks von THI-Studierenden wurde verdeutlicht, welches Problem Bitcoin zu lösen versucht. Andreas Streb, der stellvertretende Vorsitzende der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, erörterte, warum es auch für eine regionale Bank wichtig ist, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Professor Philipp Sandner, Gründer und Leiter des Frankfurt School Blockchain Center, beleuchtete wissenschaftlich die Stärken, aber auch die Herausforderungen der Blockchain-Technologie. Als Moderator durch das Forum führte Christian Locher, Professor für Digital Business an der THI.

Das Forum, das in dieser Form zum ersten Mal veranstaltet wurde, stieß auf sehr hohe Resonanz, heißt es in der Pressemitteilung der THI. Mehr als 250 Besucherinnen und Besucher nahmen an der Veranstaltung vor Ort in Ingolstadt teil, knapp 500 Personen verfolgten die Vorträge und Diskussionen des Forums über einen Livestream. Professor Walter Schober, Präsident der THI, freute sich über das Interesse an der Veranstaltung: „Wir als Hochschule wollen innovative Themen mit Forschungsbezug nach außen transferieren und die Bürgerinnen und Bürger der Region einladen, diese Themen mit uns zu diskutieren.“ Schober bedankte sich auch für die gute Zusammenarbeit mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, die die Veranstaltung so erst möglich gemacht hat. Professor Georg Rosenfeld, Wirtschaftsreferent der Stadt Ingolstadt, betonte ebenfalls: Die Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sei wichtig für die Region, das Weiterkommen und die Innovation.

Bitcoin-Forum in Ingolstadt: Eintrittsgelder wurden gespendet

Die Veranstaltung war als Bildungsangebot offen für alle Interessierten. Die Eintrittsgelder der Veranstaltung spendete die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte zusammen mit einer Aufstockung aus eigener Hand an den Verein der Freunde und Förderer der THI. Das Programm endete mit einer Bitcoin-Party, bei der das Eis mit Bitcoin gezahlt und das Bier mithilfe der in den Workshops gebauten Technik gezapft werden konnte. (AZ)