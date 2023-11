Viele Keyless-Go-Diebstähle: Autobesitzer sollten vorsichtig sein

In den vergangenen Tagen sind rund um Ingolstadt einige Autos mit einem Keyless-Go-System gestohlen worden. Jetzt gibt die Polizei Tipps für Autobesitzer.

In den vergangenen Wochen ist es in der Region Ingolstadt vermehrt zu Diebstählen von Autos gekommen, die mit einem Keyless-Go-System ausgestattet waren. Jetzt ermittelt die Kripo Ingolstadt.

Zuletzt war in Kösching ein Audi mit einem Keyless-Go-System gestohlen worden

Seit Anfang vergangener Woche wurden der Polizei vier Autodiebstähle gemeldet. Der Jüngste ereignete sich in der Nacht auf Dienstag in Kösching. Der grüne Audi S Q5 mit Eichstätter Kennzeichen stand von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6 Uhr, versperrt vor einem Anwesen in der Carl-Zuckermayer-Straße. Währendessen entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug. Der Zeitwert des Audi beläuft sich laut Polizei auf rund 43.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden.

In Ingolstadt waren Autodiebe nicht erfolgreich

Weniger erfolgreich waren die Diebe offenbar in Ingolstadt. Polizeiliche Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass ein unbekannter Täter am Dienstag versucht hat, mit einem Funkstreckenverlängerer die Schlüsselsignale eines vor einem Ingolstädter Anwesen in der Wasserkelchstraße abgestellten Audi S Q5 mit Ingolstädter Kennzeichen zu erlangen. Da sich der zugehörige Fahrzeugschlüssel sicher verwahrt weit weg von der Haustür befand, scheiterte das Vorhaben.

Jetzt gibt die Polizei Tipps für Autobesitzerinnen und -besitzer:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab oder versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.

sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr gibt. Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de

