Vier Unfälle mit zum Teil Schwerverletzten

In Ingolstadt kam es an einem Tag zu gleich mehreren Unfällen mit Zweirädern. Dabei verletzte sich eine 59-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schwer.

Im Luitpoldpark in Ingolstadt kam es am Donnerstag um 8.50 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Radfahrern. Ein 31-Jähriger aus Ingolstadt fuhr hier mit seinem Mountainbike von der Rankestraße kommend auf dem Radweg im Park in Richtung Luitpoldstraße und kam im Kurvenbereich zu weit nach links. Er stieß deshalb mit einer entgegenkommenden 51-jährigen Radfahrerin, ebenfalls aus Ingolstadt, zusammen, so dass beide mit ihren Rädern stürzten und sich verletzten, die 51-Jährige leicht und der 31-Jährige schwer. Beide Radfahrer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Ingolstädter Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden, berichtet die Polizei.

Gegen 14.50 Uhr stürzte alleinbeteiligt eine 59-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Haunwöhr. Sie fuhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Hagauer Straße ortsauswärts und bemerkte etwa 100 Meter vor dem Ortsende, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Sie bremste daraufhin stark, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte, ohne dass es zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam. Sie verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus. An ihrem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Auch eine Seniorin verletzte sich beim einem der Unfälle in Ingolstadt

Um 16.30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus Ingolstadt mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Goethestraße in Richtung Innenstadt. Nach der Einmündung zur Dörflerstraße bog er nach rechts in ein Grundstück ab und bemerkte dabei eine dort stehende 53-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt. Der 43-Jährige bremste und stürzte daraufhin, teilt die Polizei mit. Hierbei stieß er gegen die Fußgängerin, die sich dabei leicht verletzte. Die Fußgängerin kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Gegen 17 Uhr fuhr eine 88-jährige Ingolstädterin mit ihrem Fahrrad von der Schloßlände in Richtung Schillerbrücke und stürzte auf Höhe des Donau-City-Centers im Bereich der Auffahrt zur Schillerbrücke. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Ingolstädter Krankenhaus. Ihr Fahrrad wurde nicht beschädigt. (AZ)