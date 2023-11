Virtuos und mit großer Leidenschaft: Ein Sonderkonzert sorgt für Begeisterung

Die junge Violinsolistin Anne Luisa Kramb brilliert im Zusammenspiel mit dem Sinfonieorchester aus Litauen. En besonders schweres Stück steht auf dem Programm.

Die regelmäßig stattfindenden Orchesterkonzerte des Konzertvereins erfreuen sich großer Beliebtheit. Diesmal beeindruckte im gut besuchten Theaterfestsaal das Staatliche Sinfonieorchester Litauen, unter der Leitung seines Gründers und Generalmusikdirektors Ginteras Rincevičius, vor allem durch eine sehr homogene und dynamisch herausragende Klangvielfalt.

Auf dem Programm standen mit Jean Sibelius, Violinkonzert d-Moll, Felix Mendelssohn, Sinfonie Nr. 4 "Italienische" sowie des litauischen Komponisten Mikalojus Čiurlionis, Preludes, anspruchsvolle Werke, die man in dieser Konstellation selten hören kann.

Ein Höhepunkt des Abends war die Darbietung des überaus schwer spielbaren Violinkonzertes, aus der Feder von Sibelius, durch die junge, ausgezeichnete Violinsolistin, Anne Luisa Kramb. Ihr Spiel auf einer Violine von Antonio Stradivari (1724) war geprägt von enormer Werktreue, herausragender künstlerischer Intensität und herrlich anmutender Tonalität.

In den einzelnen Sätzen intonierte Anna Luisa Kramb mit Gefühl und Leidenschaft, kostete den Freiraum für künstlerische Entfaltung bestens aus und bestach durch eine glanzvolle Klangentfaltung. Generalmusikdirektor Ginteras Rincevičius führte hier im eigentlichen Sinne sehr straff, ließ der jungen Solistin aber doch entsprechend Freiraum und sorgte bei „seinem“ herausragenden Orchester für die so wichtigen dynamischen Affekte. Gleichermaßen beeindruckte die junge Ausnahmesolistin durch Virtuosität, Präsenz, Klarheit und einem warmen und ausgereiften Ton.

Anna Luisa Kramb kommt als Solistin zum Ingolstädter Konzertverein

Anne Luisa Kramb wurde bereits mit zahlreichen Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Ebenso ist sie Preisträgerin in der Junior Division des renommierten Menuhin-Wettbewerbs in London sowie der International Manhattan Music Competition.

Das Staatliche Sinfonieorchester Litauen (LVSO) debütierte im Jahr 1989 und wurde von seinem Künstlerischen Leiter und Chefdirigenten Gintaras Rinkevičius ins Leben gerufen. Ursprünglich war es als Jugendsymfonieorchester gegründet: ein junger Staat, junge Musiker, ein junger Dirigent und große Hoffnungen für die Zukunft. Obwohl dem Orchester drei Jahre später sein heutiger, prestigeträchtiger Titel verliehen wurde, sind die Musiker mit ihrem künstlerischen Leiter der jugendlichen Tradition treu geblieben.

Somit erfreute dieses herausragende Orchester auch mit Musik aus der Heimat: Preludes – eine Werkfolge des Nationalkomponisten Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ein sehr originelles Werk, geprägt durch moderne, gleichermaßen hymnische Phrasen, bestens unterlegt mit Volksmusik und traditionellen Einflüssen.

Der Abschluss dieses Sonderkonzertes war dann ganz im Sinne des Publikums und führte in den Süden: Felix Mendelssohn hielt in seiner „italienischen“ Sinfonie Eindrücke einer Reise fest. Lebensfreude und Temperament prägen gerade das eröffnende Allegro. Dem langsamen Satz könnte eine neapolitanische Kanzone zugrunde liegen, und zum abschließenden „Saltarello“ inspirierten den jungen Komponisten angeblich tanzende Mädchen in Amalfi. Auch hier intonierte das Orchester galant und gab sich äußert vielseitig, ganz zur Freude eines restlos begeisterten Publikums.