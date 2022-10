Vom Autozug geklaut: Diebe lassen kaputte Audis am Bahnhof liegen

Unbekannte wollen Audis von einem Autozug klauen. Doch sie kommen nicht weit. Eines der Autos setzen sie gegen einen Baum, die beiden anderen sind auch kaputt.

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte von einem abgestellten Autozug auf einem Abstellgleis am Ingolstädter Hauptbahnhof Autos gestohlen und beschädigt. Jetzt sucht die Bundespolizei sucht Zeugen.

Die Diebe fuhren den gestohlenen Audi A3 in Ingolstadt gegen einen Baum

Nach einem Hinweis bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 3.20 Uhr in der Nähe eines auf Gleis 32 abgestellten Autozugs drei erheblich beschädigte Audi A3. Ein Wagen lag noch im Gleisbereich, ein weiterer wurde auf dem angrenzenden Parkplatz erheblich beschädigt aufgefunden. Das dritte Auto, das die Unbekannten gestohlen hatten, haben sie in der Bahnhofstraße gegen einen Baum gefahren. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, müssen die Ermittlungen klären.

Zeugen, die Beobachtungen rund um den Ingolstädter Hauptbahnhof gemacht haben, sollen sich bei der Polizei melden

Die Nürnberger Bundespolizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Wahrnehmungen am Ingolstädter Hauptbahnhof gemacht haben und Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/205551-0 zu melden. Besonders werden Beobachtungen im Bereich der Elisabethstraße, die an das Bahngelände grenzt, auf dem der Autozug stand, sowie aus der Bahnhofstraße, in der der Unfallwagen gefunden wurde, erbeten. (AZ)