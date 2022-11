Vom Bruder missbraucht: Eine Betroffene erzählt ihre Geschichte

Plus Lena B. wurde als Vierjährige von ihrem Bruder sexuell missbraucht. Mithilfe des Vereins Wirbelwind aus Ingolstadt hat sie den Weg aus der Dunkelheit gefunden.

Die Eltern spielten es herunter. "Doktorspielchen", nannten sie das, was ihnen ihre Tochter Lena B.* da mit 14 Jahren schweren Herzens endlich anvertraute. Dabei war das, was der heute 35-jährigen Frau aus der Region im Alter von vier bis sechs Jahren von ihrem großen Bruder angetan wurde, alles andere als ein Spiel. Es war Gewalt. Sexualisierte Gewalt. Eine Demonstration von Macht und die schlimmste Form von Demütigung, die es gibt. Ausgeübt durch einen Menschen aus ihrem engsten Familienkreis. Ein Mensch, der sieben Jähre älter war und sie eigentlich hätte beschützen sollen. Stattdessen hat er Lena B. fürs Leben gezeichnet.