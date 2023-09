Von Goethe bis Kleist: Neue Saison im Altstadttheater startet

Quiz und Klassiker werden in der neuen Saison des Ingolstädter Altstadttheaters geboten. Für den Besuch einer Eigenproduktion besteht die letzte Gelegenheit.

Das Altstadttheater in der Kanalstraße in Ingolstadt startet mit einem abwechslungsreichen Programm in die neue Spielzeit. Neben einer auslaufenden Eigenproduktion und mehreren Gastspielen dürfen sich die Gäste des Theaters auch auf einen besonderen Quizabend mit kulinarischer Komponente freuen.

Bevor die Eigenproduktion Dekubitus mit unter anderem Veronika von Quast auf Gastspielreise geht, wird das Stück zum Thema Pflegenotstand zum letzten Mal am Donnerstag, 14. September, in Ingolstadt zu sehen sein. Zwei Wochen später steht im Altstadttheater am Donnerstag, 28. September, die erste Premiere auf dem Programm und mit Faust wird dabei einer der ganz großen Klassiker der Theatergeschichte in einer kompakten und überraschenden neuen Version gezeigt.

Altstadttheater Ingolstadt startet in die neue Saison

Am Freitag, 29. September, dürfen sich Fans und Interessierte auf die neueste Ausgabe von Brot & Spiele freuen. Die regelmäßige Quizshow im Altstadttheater stellt Fragen aus Film und Literatur, das Publikum muss die Rätsel in Teams lösen und im Preis inbegriffen ist ein leckerer Snack.

Das erste Gastspiel findet dann mit gleich zwei Vorstellungen am Samstag, 30. September, um 20.30 Uhr und am Sonntag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr statt: Die berühmte Novelle Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist wird durch die Wortakrobatik-Gruppe „sprech & schwefel“ höchst unterhaltsam auf die Bühne gebracht.

Karten für alle Vorstellungen gibt es unter kontakt@altstadttheater.de oder 0176-32607265 zu kaufen. Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater sowie unter www.instagram.com/altstadttheater auf der Homepage und den Social Media Kanälen des Altstadttheaters. (AZ)