Von Porsche bis Plymouth: Ein Oldtimer jagt bei der Donau Classic den nächsten

Ein Eldorado für Liebhaber alter Fahrzeuge war das Werksgelände der Stadtwerke Ingolstadt am Samstag.

Plus In Ingolstadt heißt es zum wiederholten Male: Donau Classic und eine lange Reihe von Oldtimern.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Langsam, ganz langsam dreht der Anlasser den schweren Motor des Plymouth PD-Special, bis das Aggregat blubbernd zum Leben erwacht und geräuschvoll vor sich hin brabbelt. Nun ist eines der ältesten Automobile im Starterfeld der diesjährigen Donau Classic bereit für die Samstags-Tour.

Die Reise aus Nordrhein-Westfalen nach Ingolstadt hatte der Oldtimer, Baujahr 1933, auf einem Anhänger hinter sich gebracht. Die über 500 Kilometer der Donau Cassic bewältigte das ehrwürdige und dazu tatsächlich einmalige Gefährt "auf eigener Achse" und ohne Probleme. Der Eigentümer und zugleich Fahrer Axel Kamelgan aber war sehr froh, dass sein Beifahrer Maik Pauli nicht nur Roadbooks hervorragend lesen kann, sondern auch ein versierter Mechaniker ist. Die beiden hatten die weite Anreise aus Köln auf sich genommen, um bei der Donau Classic dabei zu sein. Sie sind bereits viele Male in Ingolstadt mitgefahren. Und waren immer besonders begeistert von den vielen Zuschauern an der Strecke. Der Plymouth war einer von über 100 Raritäten, die im Rahmen der Oldtimer-Ausfahrt am Freitag und Samstag durch die Region tourten.

