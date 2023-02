Von Satire bis Konzert: Das ist das Frühjahrsprogramm des Altstadttheaters

Das Ingolstadter Altstadttheater stellt sein Frühjahrsprogramm vor. Mit dabei sind Konzerte und Komödien. Außerdem geht eine Satire in den Endspurt.

Im Frühjahr bietet das Altstadttheater Ingolstadt noch einmal ein vielfältiges Programm bis Mai, bevor es dann im Juni in die Sommerpause geht. Den Auftakt macht ein Gastspiel des Shakespeare-Klassikers „Macbeth“ am 4. und 5. März. Weitere spannende Gastspiele gibt es vor allem im musikalischen Bereich mit Konzerten von Hundling, Zwoa Achterl bitte, DOBA und Bartls Most, sowie einen Chansonabend der Münchner Singer-Songwriterin Astrid Hofmann und eine Mischung aus Stubenmusik und Jazz beim Lanzinger Trio.

Außerdem zeigt das Altstadttheater noch einmal neue und letzte Termine von beliebten Theater-Eigenproduktionen: Die Klimasatire „Wir müssen was tun“ ist am 9., 10., 11. März und die romantische Komödie „Die Tanzstunde“ zum letzten Mal am 1. und 2. April zu sehen. Außerdem gibt es Abschiedstermine der beliebten Liederabende „Alle Lichter an – Ein Auftrag für die Fantasie“ und „Die Kuhgirls“. Und auch der Publikumsrenner „How to date feminist“ steht passend zum Start der Hochzeitssaison noch einmal auf dem Programm.

Eine letzte Premiere wird im März gefeiert: ab 17. März ist bis Mitte Mai an zehn Terminen die schwarze Komödie „Das ist keine Bank“ des britischen Autors Keir McAllister im Altstadttheater zu sehen. Gespielt von Jörn Kolpe und Martin Müller, unter der Regie von Leni Brem-Keil eskaliert in diesem hintersinnigen Stück der anfängliche Streit um eine Parkbank und nimmt ungeahnte Ausmaße an. (AZ)

Karten sind erhältlich unter kontakt@altstadttheater.de, unter 0176-32607265 oder bei der neuen Vorverkaufsstelle: m.ART – Miriam Popov, Pfarrgasse 2-4, in Ingolstadt – im Zehenthof zwischen Mauthstraße und Moritzkirche. Weitere Informationen gibt es unter www.altstadttheater.de oder auf www.facebook.com/altstadttheater und unter www.instagram.com/altstadttheater zu finden.