Vor den Augen der Polizei: 19-Jähriger will ein Autorennen fahren

Ein 19-Jähriger wollte sich in Ingolstadt ein Autorennen mit einer anderen Fahrerin liefern. Was er nicht wusste: Zivilbeamte haben alles beobachtet.

Ein 19-Jähriger will eine andere Autofahrerin in Ingolstadt zu einem Rennen anstacheln. Was der Mann nicht weiß: Eine Zivilstreife der Polizei beobachtet alles.

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizeiinspektion Ingolstadt seit der Nacht auf Dienstag gegen einen 19-jährigen Autofahrer. Kurz nach Mitternacht wurden Zivilbeamte von einem Mercedes überholt, der laut Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war. Der 19-Jährige wollte in Ingolstadt eine Fahrerin zu einem Autorennen animieren Wie sich herausstellte, versuchte der Fahrer offenbar, eine andere Autofahrerin zu einem Fahrzeugrennen zu animieren. Dazu ließ der 19-Jährige unter anderem seinen Motor an einer roten Ampel laut aufheulen. Außerdem gab er mehrfach ziemlich Gas, um anschließend abrupt wieder abzubremsen. Gegen den 19-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, der mit drei Mitfahrern unterwegs war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrerin des anderen Fahrzeugs hatte sich nicht auf das Rennen eingelassen. (AZ)

