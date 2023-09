Vorentscheidung bei Audi: Ingolstadt soll kleineres E-Modell bekommen

Plus Im VW-Konzern ist eine Vorentscheidung zur Belegung der Audi-Werke gefallen. Ingolstadt soll ein Elektro-Einstiegsmodell bekommen.

Schon Ende des vergangenen Jahres hat Noch-Betriebsratschef Peter Mosch die Produktion eines kleinen E-Modells bei Audi gefordert. "Wir setzen uns dafür ein, dass in Ingolstadt ein elektrisches Einstiegsmodell unterhalb des A3 gebaut wird", hatte er damals unserer Zeitung gesagt. Damit wolle er für eine Auslastung des Werks sorgen. Doch die Konzernspitze war noch wenig begeistert gewesen von den Plänen, setzte man bei den Ingolstädtern eher auf den Premium-Bereich. Das aber hat sich offenbar geändert.

Im Jahr 2025 soll jeder zweite Audi, der in Ingolstadt vom Band rollt, vollelektrisch sein.

Der VW-Konzernvorstand und die Arbeitnehmervertreter haben sich auf ein Eckpunktepapier verständigt, bei dem es um die Auslastung der einzelnen Werke in den kommenden Jahren und die damit verbundenen Investitionen geht. Dieses Papier ist am Freitag dem Aufsichtsrat vorgelegt worden. Eine Entscheidung soll im November fallen.