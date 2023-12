Vorfall mit Chrupalla in Ingolstadt: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Nach einem Wahlkampfauftritt im Oktober in Ingolstadt wird Chrupalla im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben nichts ergeben und werden eingestellt.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Vorfall auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD am 4. Oktober auf dem Theaterplatz in Ingolstadt abgeschlossen und das Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Körperverletzung zum Nachteil von Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla ( AfD) eingestellt. Die umfangreichen Ermittlungen hätten keine Hinweise darauf ergeben, auf welche Weise der bis zu fünf Millimeter tiefe Einstich am rechten Oberarm des AfD-Abgeordneten entstanden ist. Wörtlich heißt es: "Konkrete Anhaltspunkte für eine Injektion oder Vergiftung gibt es nicht."

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt veröffentlichte am Mittwochmittag eine Pressemitteilung zu dem Verfahren. Es habe keine Anhaltspunkte gegeben, dass irgendeine Form von „Anschlag“ hätte verübt werden sollen.

Staatsanwaltschaft Ingolstadt sieht keine Hinweise auf einen "Angriff" auf Tino Chrupalla

Die Ermittlungen haben folgenden Sachverhalt ergeben, heißt es: Am 4. Oktober traf der Bundestagsabgeordnete Chrupalla gegen 16.20 Uhr auf dem Theaterplatz in Ingolstadt ein. Dort wurde er von vier Personenschützern des Bundeskriminalamts in Empfang genommen. Anschließend hatte er mit mehreren Personen Kontakt, gab einzelne Autogramme und nahm kurz darauf ein Foto mit zwei Passanten auf. Als Chrupalla wenig später neben der Veranstaltungsbühne stand, gab er gegenüber zwei Personen an, in den rechten Arm gestochen worden zu sein. Er klagte über Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen.



Zu diesem Zeitpunkt konnten ein kleiner Blutfleck auf seiner Bekleidung sowie – dem optischen Eindruck nach – eine Einstichstelle festgestellt werden. Gegen 16.26 Uhr wurde er mit einem Rettungswagen in das Klinikum Ingolstadt gebracht. Vonseiten der TV-Sender ZDF und Al Jazeera English sowie von Zeugen und über ein eingerichtetes Online-Portal wurden zehn Videodateien und 42 Fotos zur Verfügung gestellt, die von der Staatsanwaltschaft vollständig ausgewertet wurden.

Zahlreiche Videos und Fotos des Wahlkampfauftritts von Chrupalla in Ingolstadt wurden ausgewertet

Sämtliche anhand der Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen identifizierten Kontaktpersonen, der Büroleiter des Abgeordneten, die vier Personenschützer sowie weitere Personen, die als Teilnehmer der Veranstaltung identifiziert werden konnten, seien als Zeugen vernommen worden. Als mögliche letzte Kontaktpersonen waren aufgrund der ersten Angaben von Chrupalla zwei Zeugen in den Fokus der Polizeikräfte vor Ort gerückt. Die beiden Zeugen gaben an, mit dem Smartphone ein Foto mit dem AfD-Politiker gemacht zu haben. Dabei habe dieser vorgeschlagen, dass sie den Arm um ihn legen sollten. Beide stellten der Polizei Foto- und Videoaufzeichnungen zur Verfügung.

"Auffälligkeiten konnten nicht festgestellt werden", heißt es von der Staatsanwaltschaft. Auch Chrupalla äußerte in seiner ausführlichen polizeilichen Zeugenvernehmung am Abend des Tages mit dem Vorfall im Klinikum Ingolstadt keine Verdachtsmomente gegen die beiden Zeugen. Er schilderte, er habe gespürt, wie sein rechter Arm hart und ihm unwohl geworden sei. Weiter schilderte er als auftretende Symptome: starke Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Diese habe er zunächst nicht mit einem Stich in Verbindung gebracht. An einen Schmerz oder einen Moment, wo ihn „was durchzuckt“ hätte, könne er sich nicht erinnern.

Weiter teilt die Staatsanwaltschaft mit: Chrupalla konnte somit – über die einsetzenden Symptome und dann entdeckte Einstichstelle hinaus – weder Verdachtsmomente gegen bestimmte Personen noch entsprechende Tathandlungen, die auf eine mögliche Straftat hin\u0002deuten würden, benennen. Auch die Vernehmungen der weiteren Zeugen haben keine Verdachtsmomente ergeben. Weder die vorhandenen Videoaufzeichnungen noch die Beobachtungen der Personenschützer, des Büroleiters oder der sonstigen vernommenen Zeugen haben Hinweise auf einen Übergriff ergeben, der als Ursache des festgestellten etwa fünf Millimeter tiefen Nadelstichs im rechten Oberarm infrage käme.

Diese Erkenntnisse brachte die ärztliche Untersuchung von Chrupalla

Das durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt zu medizinischen Fragestellungen eingeholte Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der LMU München kommt nach Auswertung der den Ermittlungsbehörden vorliegenden ärztlichen Unterlagen zu dem Schluss, dass die festgestellte Verletzung mit einem frischen Einstich von knapp 5 mm Tiefe vereinbar sei. Auffallend sei dabei die geringe Einstichtiefe. Da das Gewebe unterhalb der Hautoberfläche nur wenig Widerstand biete, sei hinsichtlich des verursachenden Gegenstandes am ehesten an eine Pinnnadel zu denken, deren breiter Kopf ein tieferes Eindringen verhindere. Hierfür sprächen auch faserartige Partikel, welche im Stichkanal festgestellt worden seien. Solche seien bei einem Einstich mit einer Injektionsnadel nicht zu erwarten.

Hinweise für eine Injektion oder Intoxikation gibt es nicht. Nach dem Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin lasse sich aus der Beschreibung der histologischen Untersuchung, die von MdB Chrupalla vorgelegt worden war, kein Hinweis auf die Injektion einer Flüssigkeit ableiten. Das chemisch-toxikologische Untersuchungsergebnis spreche ebenfalls nicht für die Injektion eines Wirkstoffes. Aus den beschriebenen Symptomen ergebe sich kein Hinweis auf eine beigebrachte Substanz.

Die beschriebene Symptomatik mit berichteter schneller und deutlicher Verbesserung in Zusammenschau mit fehlenden objektiven Befunden an Zentralnervensystem, Kreislauf und Atmung entspreche nicht dem Bild einer tatsächlichen Intoxikation. Zwei in der Nähe des Fahrzeugs von MdB Chrupalla bzw. in der Nähe der Bühne aufgefundene Pinnnadeln wurden spurentechnisch und chemisch-toxikologisch untersucht. Hierbei ergaben sich keine relevanten Hinweise. Weitere zielführende Ermittlungsansätze ergaben sich nicht.

Auch durch die durch den Rechtsanwalt von MdB Chrupalla Ende November übermittelten Beweisanregungen ergaben sich keine Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen. Die Beibringung der Verletzung durch einen Unbekannten während des Aufenthalts auf dem Ingolstädter Theaterplatz kann zwar nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Hinweise oder Anhaltspunkte für einen solchen Übergriff während des Besuchs der Wahlkampfveranstaltung oder im unmittelbaren Vorfeld des Besuchs haben die Ermittlungen jedoch nicht ergeben. Eine konkrete Straftat ließ sich somit nicht ermitteln. (AZ)