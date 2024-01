Vornamen 2023: Das sind die Spitzenreiter in Ingolstadt

An der Spitze der Vornamensstatistik tut sich in Ingolstadt kaum etwas. Doch es gibt auch ein paar Überraschungen.

Kaum ist das alte Jahr vorbei, beginnen die Statistiker mit ihrer Arbeit. Sie zählen, machen Tabellen, erstellen jede Menge Grafiken. Wie viele Kinder wurden geboren? Wie viele Menschen sind gestorben? Bleibt die Zahl der Kirchenaustritte so hoch? Einen Tag nach Neujahr weiß man in Ingolstadt schon recht viel darüber, wie sich das alte Jahr - rein zahlenmäßig - entwickelt hat. Bei einer Pressekonferenz hat Reinhard Rauscher, Leiter des Ingolstädter Standesamts, nun eine erste Bilanz des vergangenen Jahres vorgestellt. Und die lautet: Die Zahl der Sterbefälle bleibt hoch, genauso wie die der Geburten. Auch wenn 2023 etwas weniger Kinder in Ingolstadt geboren worden sind als in den vergangenen Jahren, bleibt ein Trend aus dem Jahr 2022 doch bestehen: Die meisten Babys heißen entweder Emma oder Maximilian.

Mädchennamen

Emma (24)



Anna (21)

Sophia (20)

Leonie (19)

Emilia (18)

Jungennamen

Maximilian (27)



Leon (21)

Leo (20)

David (19)

Ludwig (19)

Die Zahl der Geburten in Ingolstadt ist leicht zurückgegangen

Das Standesamt in Ingolstadt hat im vergangenen Jahr 2793 Geburten beurkundet. Das ist laut Rauscher der sechsthöchste Wert, den es in der Stadt je gegeben hat. Allerdings zeichnet sich eine kleine Delle ab, denn im vergangenen Jahrzehnt hat es einen regelrechten Geburtenboom in der Stadt gegeben. Die Schwelle von 2000 Babys war erstmals im Jahr 2009 überschritten worden, bereits zwölf Jahre später, im Jahr 2021, waren dann sogar erstmals über 3000 Kinder in Ingolstadt geboren worden. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Geburten bei 2793 und damit um 229 niedriger als im Jahr zuvor. Erstmals seit 2017 ist die Zahl wieder unter 2800 gerutscht. Rauscher spricht allerdings noch immer von einem "hohen Niveau".

Bei den Vornamen gibt es - zumindest an der Spitze - keine Veränderungen. Wie auch schon im Vorjahr, führen Emma und Maximilian die Rangliste an. Auf Platz 2 folgt bei den Mädchen Anna, die im Jahr zuvor noch auf Platz 9 gelandet war. Einen Sprung hat auch Sophia gemacht, und zwar von Platz 8 auf Platz 3. Keine Veränderung hingegen gab es auf dem 4. Platz. Hier bleibt Leonie, der Name wurde 19-mal vergeben. Emilia ist um einen Platz geklettert und steht jetzt auf Rang 5 der häufigsten Mädchennamen in Ingolstadt. Gleichzeitig sind drei Namen aus den Top 5 gefallen: Marie, Lea und Mia.

Der Vorname Leo hat in Ingolstadt einen großen Sprung gemacht

Noch größere Sprünge gab es bei den Jungennamen. Zwar bleibt Maximilian - der Name wurde 27-mal vergeben - laut Rauscher "ein Dauerbrenner", da er seit 2020 immer auf Platz 1 oder 2 stand, und auch Leon hat sich leicht von Platz 4 auf Platz 2 hochgearbeitet. Doch auf den Rängen dahinter hat sich einiges getan. Dabei sticht besonders der Name Leo hervor. Er wurde 20-mal vergeben und ist damit um 21 Plätze von Rang 24 auf Rang 3 geklettert. David gelang ein Sprung von Platz 12 auf Platz 4 und auch Ludwig hat enorm an Beliebtheit gewonnen. Hatte er es im Jahr 2022 nicht einmal unter die Top 20 geschafft (Platz 21), wird er dieses Mal an fünfter Stelle aufgeführt. Aus der Statistik der Top 5 sind Paul, Elias und Jonas gefallen.

Neben den Spitzenreitern in der Statistik gibt es auch jedes Jahr Namen, die nur einmal in Ingolstadt vergeben worden sind. Dazu gehören bei den Mädchen Cleo, Cäcilia, Aurora, Anora, Kalea und Solea. Jeweils nur ein Bub, der im vergangenen Jahr in Ingolstadt geboren worden ist, trägt den Namen Wim, Lenz, Valerio, Leano, Lio und River.

Wie Rauscher berichtet, hat das Standesamt im vergangenen Jahr keinen einzigen Namen abgelehnt. Die Freiheiten bei der Vergabe des Vornamens hätten zugenommen, so der Leiter des Standesamts. So müsse es sich nicht mehr eindeutig um einen Mädchen- oder Jungennamen handeln. Das einzige Kriterium, das zählt, sei das Kindeswohl.

Ebenso wie die Zahl der Geburten, so ist auch die Anzahl der Hochzeiten im Jahr 2022 in Ingolstadt zurückgegangen. 562 Ehen wurden in der Stadt geschlossen, das sind sieben weniger als noch im Jahr zuvor. Den Höchststand gab es im Jahr 2018. Damals haben 658 Paare "Ja" zueinander gesagt. Allerdings liege die aktuelle Zahl nur knapp unter dem Durchschnitt der vergangenen zwei Jahrzehnte, betont Rauscher.

Die Zahl der Kirchenaustritte ist in Ingolstadt zurückgegangen

Das Ingolstädter Standesamt hat im vergangenen Jahr zudem 1997 Sterbefälle beurkundet. Das sind zwar 27 weniger als noch im Vorjahr, allerdings handelt es sich dennoch um den dritthöchsten Wert, der bislang in Ingolstadt registriert worden ist. Die meisten Todesfälle hatte es im Jahr 2020 gegeben. Damals waren 2078 Männer und Frauen in Ingolstadt gestorben.

Eine beträchtliche Arbeit beschert dem Standesamt auch die Zahl der Kirchenaustritte. Schwankte sie Anfang des Jahrtausends pro Jahr um die 500-er-Marke, so ist die Zahl in den vergangenen Jahren rapide angestiegen. Im Jahr 2022 lag sie bei 2568 und damit fast doppelt so hoch wie noch im Jahr zuvor. Inzwischen ist der Wert wieder etwas zurückgegangen. Im Jahr 2023 sind in Ingolstadt 1871 Menschen aus der Kirche ausgetreten.