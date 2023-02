Vorschläge gesucht: Gießereigelände soll neuen Namen bekommen

Ingolstadt sucht einen neuen Namen für das Gießereigelände. Er soll für Innovation und Kreativität stehen. Ein Wettbewerb soll dabei helfen.

Die Technische Hochschule Ingolstadt, das digitale Gründerzentrum Brigk, das Museum für Konkrete Kunst und Design (MKKD), die Audi-Akademie und auch das Maritim-Hotel sowie das Kongresszentrum - sie alle befinden sich auf dem ehemaligen Gießereigelände in Ingolstadt. Dort soll sich laut Stadt Ingolstadt "ein belebter Ort für Innovation und kreative Zukunftsgestaltung entwickeln". Deshalb soll ein neuer Name her, der "der Attraktivität und Identitätsbildung des Areals für ihre jeweiligen Zielgruppen und die der Stadtöffentlichkeit gerecht werden soll".

Ein Ideenwettbewerb soll einen neuen Namen fürs Gießereigelände liefern

Ein Ideenwettbewerb soll dabei helfen, diesen Namen zu finden. Teilnehmen kann jede erwachsene Person aus der Region. Die Einreichung von Vorschlägen ist über den Link ingolstadt.de/ideenwettbewerb möglich. (AZ)