Vorsicht, Betrug: Ingolstädter OB warnt vor Schockanrufen

In den vergangenen Tagen hat es in der Region Ingolstadt zahlreiche Schockanrufe gegeben. Jetzt ruft Ingolstadts Oberbürgermeister zur Mithilfe auf, um die Straftaten aufzuklären.

Erst am vergangenen Donnerstag wurde ein Ingolstädter Rentner Opfer einer sogenannten Schockanruferin. Die hatte sich als seine Tochter ausgegeben und ihn angefleht, ihr Geld zu geben. Nur so könne sie vor einer Haftstrafe bewahrt werden. Der 70-Jährige hat daraufhin eine fünfstellige Euro-Summe an einen ihm unbekannten Mann übergeben. Was der Mann kurze Zeit später bemerkte: Er war Betrügern aufgesessen. Doch dies war nicht der einzige Anruf, mit dem von Seniorinnen und Senioren aus der Region in den vergangenen Tagen Geld ergaunert werden sollte. Von einer "Welle von Schockanrufen im Raum Ingolstadt" spricht das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt.

OB Christian Scharpf: "Unterstützen Sie die Aufklärungsarbeit der Polizei"

Jetzt ruft Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf dazu auf, die Polizei bei der Aufklärung dieser Taten zu unterstützen. „Ich bitte alle Ingolstädterinnen und Ingolstädter mitzuhelfen, diesem hinterhältigen Betrug ein Ende zu bereiten! Unterstützen Sie die Aufklärungsarbeit der Polizei, sprechen Sie mit ihren älteren Angehörigen und informieren Sie sie über diese Betrugsmasche! Geben Sie ihnen die Tipps der Polizei an die Hand, wie man sich bei einem solchen Schockanruf richtig verhält! Aufklärung und richtiges Verhalten können helfen, Schlimmeres zu verhindern“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Polizei selbst gibt folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch bei derartigen Anrufen!

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an!

ruft Sie niemals unter der Notrufnummer 110 an! Beenden sie im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich, ohne persönliche Daten bzw. Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben!

Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!

Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern!

unter einer dem Telefonbuch entnommenen Telefonnummer an, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110 – benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, sonst landen Sie möglicherweise wieder bei den Betrügern! Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

Sprechen Sie auch mit Ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!

Prüfen Sie, ob ein Eintrag Ihrer Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist!

Die Polizei informiert hierzu auf einer eigenen Internetseite unter www.polizei.bayern.de