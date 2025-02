Ingolstadt wählt einen neuen OB: Wer wird Nachfolger von Christian Scharpf?

Ingolstadt wählt am kommenden Sonntag einen neuen Oberbürgermeister. Nötig geworden war die Wahl, weil der bisherige Amtsinhaber Christian Scharpf (SPD) Mitte des vergangenen Jahres für eine große Überraschung gesorgt hatte.

Ingolstadt wählt neuen Oberbürgermeister: Michael Kern gegen Christian De Lapuente

Damals kündigte er an, nach gerade einmal fünf Jahren und damit ein Jahr vor Ende seiner regulären ersten Amtszeit seinen Posten als OB aufgeben zu wollen, um als Wirtschaftsreferent nach München zu wechseln. Scharpf begründete die Entscheidung mit seiner familiären Situation, denn seine Frau und die vier kleinen Kinder leben weiterhin in München. Im dortigen Rathaus hatte Scharpf viele Jahre lang gearbeitet, ehe er 2020 zum Ingolstädter Oberbürgermeister gewählt wurde. Für viele völlig überraschend setzte er sich damals in einer Stichwahl gegen Amtsinhaber Christian Lösel von der CSU durch.

Lösel wollte mit der Unterstützung namhafter Ingolstädter CSU-Politiker bei der nun anstehenden Wahl erneut seinen Hut in den Ring werfen und sein eigener Nachfolger werden. Doch die Parteibasis machte seinen Plan zunichte. Statt für Lösel votierte die Mehrheit der Mitglieder für den 49-jährigen Michael Kern. Der Ingolstädter Jurist sitzt seit 2020 im Stadtrat, fünf Jahre lang saß er im Bezirkstag. Neben Kern stehen noch drei weitere Kandidaten auf dem Wahlzettel. Der Gewerkschaftssekretär Christian De Lapuente (SPD) wird von einem Fünfer-Bündnis aus SPD, Grünen, Linken, ÖDP und UWG unterstützt, und Stefan König, ehemaliger Chefredakteur des Donaukurier, tritt für die Freien Wähler an. Die AfD ist die einzige Partei, die mit Rosa Pepke eine Frau ins Rennen schickt.

Wirtschafts- und Finanzpolitik sind die großen Themen in Ingolstadt

Die Neuwahl fällt in eine Zeit, in der in der Stadt wegen der schwächelnden Autoindustrie das Geld knapp ist. Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass die Wirtschafts- und die Finanzpolitik die dominierenden Themen in diesem Wahlkampf sind.

Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese zeitgleich mit der Bundestagswahl am 23. Februar statt.