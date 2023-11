Ingolstadt/Waidhofen

Zwei Männer vor Gericht: Ein "planloser" Tankstellen-Überfall mit schlimmen Folgen

Am Landgericht Ingolstadt müssen sich zwei Mäner wegen eines Tankstellenüberfalls in Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verantworten.

Auf den ersten Blick glaubt man, Vater und Sohn sitzen auf der Anklagebank des Ingolstädter Landgerichts. Über die Stieftochter des Älteren hätten sie sich kennengelernt, sagen die beiden 49 und 21 Jahre alten Angeklagten. Das war's dann aber auch mit den Gemeinsamkeiten: Ihre Schilderungen des Überfalls vor fast genau einem Jahr auf eine Tankstelle in Waidhofen weichen erheblich voneinander ab.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden schweren Raub in Mittäterschaft vor. Dem 21-Jährigen, der nach eigenen Angaben bis zu seiner Festnahme ohne festen Wohnsitz war, liegen zusätzlich 50-facher Diebstahl in einer anderen Tankstelle sowie bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln in großem Stil zur Last. Der junge Mann räumt die Taten ein - und belastet seinen väterlichen Freund.

