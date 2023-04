Waldbrandkarten sollen die Feuerwehr schneller zum Brandherd lotsen

Wenn es brennt im Wald, dann muss es schnell gehen. Damit die Fahrzeuge der Feuerwehr nicht auf matschigen Wegen steckenbleiben, haben Studierende spezielle Karten entwickelt.

Tagelanges Regenwetter und trüber Frühjahrshimmel: In den vergangenen Tagen war wahrlich kein Wetter, bei dem Gedanken an mögliche Waldbrände aufkommen. Doch sollte es einige Zeit trocken bleiben, dann könnten in ein paar Wochen durchaus Flächenbrände entstehen, sagt Thomas Schimmer von der Ingolstädter Berufsfeuerwehr. Wenn das Gras nach dem Winter noch dürr ist, dann reicht es mitunter schon, wenn ein laufendes Auto eine Zeitlang auf der ausgetrockneten Fläche steht - und bald das ganze Areal ein Raub der Flammen wird.

Studierende aus München haben das Waldbrand-Kartenwerk entwickelt

Wenn dann die Feuerwehr ins Gelände ausrücken muss, ist es wichtig, die richtigen Zufahrten zu kennen. Damit die Einsatzfahrzeuge nicht im unzugänglichen Gelände steckenbleiben, haben Studierende mit Unterstützung der Feuerwehr Ingolstadt spezielle Karten für Einsätze bei einem Waldbrand in der Region entwickelt.

Studenten des Masterstudiengang Geomatik der Hochschule München präsentieren die im Rahmen des Projektes erstellten Waldbrandeinsatz und -gefahrenkarten (In der Bildmitte kniend Professor Wilfried Hagg, Betreuer des Moduls). Foto: Thomas Schimmer/Feuerwehr Ingolstadt

Wenig Regen und hohe Temperaturen - den Klimawandel bekommen auch die Feuerwehren in der Region zu spüren. Immer wieder sind in den vergangenen Jahren die Luftbeobachter mit ihren Flugzeugen bereits im Frühjahr ausgerückt, um Brandherde in der Region aufzuspüren. Gefährdet in unserer Region sind insbesondere Gegenden Richtung Franken, erklärt Schimmer. Dort, wo die Böden sandig sind, wachsen Nadelbäume, und die brennen sehr schnell. Generell aber gibt es in den Landkreisen rund um Ingolstadt viele Wälder.

Die Feuerwehren rund um Ingolstadt sollen mit den Karten schneller zum Brandherd kommen

Regnet es längere Zeit nicht, steigt das Risiko, dass irgendwo ein Funke einen Brand auslösen kann. Mitunter auch in einem ziemlich unwegsamen Gelände. Für die Feuerwehr stellt sich in einem solchen Fall die Frage: "Wie können die Einsatzkräfte möglichst schnell zum Brandherd gelangen?" Auf den verfügbaren Karten sind zwar die Wege eingezeichnet, nicht aber, ob sie matschig und schlammig, schlecht ausgebaut, schwer befahrbar oder gänzlich unzugänglich für die Einsatzfahrzeuge sind.

Ein Projekt von Studierenden des Masterstudiengangs Geomatik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München soll nun helfen, dieses Problem zu beheben. In Zusammenarbeit mit den Unteren Katastrophenschutzbehörden der Stadt Ingolstadt sowie der Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen haben die Studierenden Waldbrandeinsatzkarten erstellt, die einen großen Teil der Region abdecken. Die fachliche Betreuung hat die Berufsfeuerwehr in Ingolstadt übernommen. Auch die umliegenden Feuerwehren haben mitgewirkt. Auf einem Fragebogen konnten sie unter anderem Angaben zum Zustand von möglichen Zufahrtswegen machen.

Die Karten sollen die Feuerwehren noch vor der Waldbrandsaison bekommen

Darüber hinaus sind auch die Zufahrten zu Teichen mit Löschwasser vermerkt. Wo kann das Wasser für die Löschfahrzeuge entnommen werden oder für tragbare Pumpen und die Löschbehälter von Hubschraubern? Wo gibt es besonders waldbrandgefährdete Gebiete in der Region? All diese Fragen sollen mit dem neuen Kartenwerk, das im Modul "Katastrophen- und Umweltmanagement" erstellt worden ist, beantwortet werden. Die Karten sollen nun in den kommenden Monaten, noch vor der nächsten Waldbrandsaison, den zuständigen Feuerwehren zur Verfügung gestellt werden und "stellen damit einen weiteren Baustein zur Minderung der Folgen des Klimawandels auf den Mensch und die Natur dar", heißt es in einer Mitteilung der Ingolstädter Feuerwehr.