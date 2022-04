Ingolstadt

Wann es in Ingolstadt 100 Liter Freibier gibt

Am kommenden Wochenende findet rund um das Neue Schloss in Ingolstadt nach der Corona-Pause wieder ein Fest zum reinen Bier statt.

Am Paradeplatz und im Schlosshof in Ingolstadt wird am Wochenende gefeiert. Erinnert wird an die Verkündung des Reinheitsgebots.