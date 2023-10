Ingolstadt

06:00 Uhr

War's das mit dem Homeoffice bei Audi?

Plus Audi gilt als Vorreiter beim Thema Homeoffice. Doch offenbar würde der neue Audi-Chef die Mitarbeitenden gerne öfter im Büro sehen. Der neue Betriebsratschef sagt: Nicht mit uns.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Von "maximaler Flexibilität und Wahlfreiheit" ist die Rede und davon, dass es keine vorgegebenen Präsenztage geben wird. Die Arbeit in der Firma, so schien es im Herbst vergangenen Jahres, würde bei Audi künftig eher die Ausnahme, das Arbeiten von zu Hause oder von einem beliebigen Ort auf der Welt aus der Normalfall sein. Zumindest in dafür geeigneten Bereichen. Geregelt wurde all das in einer Betriebsvereinbarung zum hybriden Arbeiten. Inhaltlich geht es darum, wie Homeoffice und die Arbeit im Unternehmen vor Ort optimal miteinander verzahnt werden können. Personalvorstand Xavier Ros bezeichnete die Vereinbarung damals als "Ausdruck einer Unternehmenskultur, die von Eigenverantwortung und Vertrauen geprägt ist und die wir auch in Zukunft konsequent fördern."

Gernot Döllner ist seit 1. September 2023 Vorstandsvorsitzender bei Audi

Doch seit 1. September hat Audi einen neuen Chef. Gernot Döllner, so hört man, soll genauso wie VW-Chef Oliver Blume kein großer Freund des Homeoffice sein. Stattdessen fordert er - besonders von den Führungskräften - wieder mehr Anwesenheit im Büro. Bedeutet das nun den Abschied vom Homeoffice bei Audi? Müssen alle wieder zurück ins Büro, zumindest an fixen Tagen? Ros jedenfalls sah sich in dieser Woche veranlasst, zu all den Spekulationen, die im Unternehmen kursierten, Stellung zu nehmen. Seine Aussage im Audi-internen Mynet war ein Bekenntnis zum mobilen Arbeiten, versehen allerdings mit einem großen Aber. So eindeutig wie noch vor einem Jahr hört sich das alles inzwischen nicht mehr an. Doch er machte auch deutlich: Die Betriebsvereinbarung gilt weiterhin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen