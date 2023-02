Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr in Ingolstadt

Weil die Gewerkschaften zum Streik aufgerufen haben, kommt es am Freitag zu Einschränkungen im Busverkehr in Ingolstadt. Auch der Airport Express ist betroffen.

Wegen eines Warnstreik am Freitag, 17. Februar, kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr. Die beiden Gewerkschaften verdi und NahVG haben ihre Mitglieder von 3 Uhr bis Betriebsende im Stadtgebiet Ingolstadt zu Streiks im Omnibuslinienverkehr aufgerufen. Bestreikt wird der Busverkehr in Ingolstadt und in den Nachbargemeinden Gaimersheim, Lenting, Hepberg und Kösching. Dieser Warnstreik wird zu massiven Ausfällen im Linienverkehr der Ingolstädter Verkehrsgesellschaft und beim Airport Express führen, warnt die Ingolstädter Verkehrsgesellschaf (INVG). Die INVG bittet ihre Kunden, bei ihrer Reiseplanung diesen Streikaufruf zu berücksichtigen. (AZ)