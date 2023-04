Ingolstadt

06:30 Uhr

Was geschah, bevor die Frau mit ihrem Baby in die Donau ging?

Plus Am Landgericht Ingolstadt wird derzeit ein versuchter Totschlag verhandelt. Eine Mutter soll versucht haben, sich gemeinsam mit ihrem Kind das Leben zu nehmen.

Von Dorothee Pfaffel Artikel anhören Shape

Es kam viel zusammen an jenem Tag, an dem Marina W. mit ihrem acht Tage alten Baby unter der Trainingsjacke in die Donau ging. Was im Leben der heute 35-jährigen Ingolstädterin am 15. August 2022 und in der Zeit davor genau passiert war, das versuchte die zuständige Kammer des Landgerichts Ingolstadt unter Vorsitz von Richter Konrad Kliegl am Dienstag im Laufe eines langen Prozesstags herauszufinden. Versuchter Totschlag lautet der Tatvorwurf. Licht ins Dunkel bringen sollten der Ehemann, der leibliche Vater des Kindes und die Schwester der Angeklagten.

Angeklagte hatte Angst, ihr Ex-Freund würde ihr das Baby wegnehmen

Seit 13 Jahren kennen sie sich, seit ungefähr elf sind sie verheiratet, sagte der Ehemann im Zeugenstand. Außer der "Einkaufssucht" seiner Frau habe es in der Beziehung keine nennenswerten Schwierigkeiten gegeben. Bis die Angeklagte am 4. Juli 2021 einen neuen Mann kennenlernte, schon eine Woche später bei diesem einzog, um Ende des Monats wieder zu ihrem Ehemann zurückzugehen, bevor sie Mitte November beschloss, doch wieder bei dem anderen Mann einzuziehen. Wie der Ex-Freund vor Gericht aussagte, soll die Angeklagte ihn schon kurz nach dem Kennenlernen gefragt haben: "Möchtest du mit mir ein Kind machen?" Mit ihrem Ehemann hatte sie dies ohne Erfolg versucht, wie die 35-Jährige angegeben hatte. Mit dem jüngeren Mann klappte dies zwar, im Dezember war die Angeklagte schwanger, aber Anfang Juli 2022 bat sie wieder ihren Ehemann um Hilfe. Denn obwohl die Frau mittlerweile hochschwanger war, soll ihr Freund sie vor die Tür gesetzt haben – was der 37-Jährige bestreitet: "Ich schwöre auf alles, ich habe sie nicht rausgeworfen!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen