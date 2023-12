Was ist Glück? Junges Theater Ingolstadt sucht Gesprächspartner

Das Junge Theater Ingolstadt sucht Interviewpartner und -partnerinnen zum Thema Glück. Die Gespräche dienen einem Tanzprojekt.

Für die Tanzproduktion "Zum Glück!", unter der Leitung des belgischen Choreografen Ives Thuwis, sucht das Junge Theater Ingolstadt Interviewpartner und -partnerinnen in jedem Alter, die Lust und Zeit haben, sich über ihre Vorstellungen, Ideen, Meinungen und Erlebnisse zum Thema Glück auszutauschen. Die Gespräche sollen in der Woche von 8. bis 13. Januar 2024 stattfinden und dauern jeweils eine halbe Stunde. Anmeldungen sind bis zum 20. Dezember unter: theatervermittlung@ingolstadt.de möglich.

Das Tanzprojekt "Zum Glück!" feiert am 4. Mai 2024 Premiere und geht dem Glück auf die Spur: Was ist Glück? Was macht ein glückliches Leben aus? Was gehört dazu? - Ein Lottogewinn? Die Erfüllung eines Lebenstraums? Was einen glücklich macht, das ändert sich im Laufe des Lebens, und es scheint für jeden etwas anderes zu bedeuten. Gibt es vielleicht eine Glücksformel? Sowas wie ein Rezept fürs Glücklichsein? Kann man es lernen oder ein Talent dafür haben?

Eines ist sicher: Das Empfinden von Glück beginnt im Körper. Darum gehen der Choreograf Ives Thuwis und das Ensemble des Jungen Theaters in dem Tanzprojekt "Zum Glück!" mit ihren Körpern tanzend auf die Suche nach dem großen und dem kleinen Glück.

Wer das Junge Theater Ingolstadt kennenlernen möchte, hat dazu aktuell mit dem Besuch eines Weihnachtsstückes die Möglichkeit. Im Großen Haus des Ingolstädter Stadttheaters ist das Ensemble mit "Der Lebkuchenmann" auf der Bühne. Uraufgeführt 1976 in England unter dem Titel "The Gingerbread Man" sorgt der Lebkuchenmann nun schon seit 40 Jahren für Begeisterung bei kleinen und großen Zuschauern. Die Produktion ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Außerdem ist eine besondere Premiere für Jugendliche ab 14 Jahren am 16. Dezember geplant. Dann spielt das Junge Theater zum ersten Mal "Die Mitte der Welt" nach dem bekannten Roman von Andreas Steinhöfel. Die Premiere findet auf der Werkstattbühne statt.

Weitere Informationen zum Jungen Theater Ingolstadt finden Interessierte auf der Homepage des Stadttheaters unter www.theater.ingolstadt.de/.