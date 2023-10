Infos für Ingolstadt: Was Sie kurz vor der Wahl noch wissen müssen

Am Sonntag finden in Bayern die Wahlen zum Landtag und Bezirkstag statt. In Ingolstadt gibt es eine Wahlparty. Wie die Briefwahl kurzfristig klappt.

Nur noch wenige Tage, dann steht wieder ein Urnengang an. In Bayern werden am Sonntag Landtag und Bezirkstag gewählt. Traditionell finden im Ingolstädter Rathaus dann öffentliche Wahlabende statt, bei denen die Entwicklung der Auszählungsstände verfolgt werden können, Kandidatinnen und Kandidaten mit Medienvertretern oder Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen können und am Ende der Auszählung der Wahlleiter das örtliche Endergebnis verkünden wird.

Da am Sonntag, 8. Oktober, der Große Sitzungssaal im Neuen Rathaus nicht zur Verfügung stehen wird, findet der Wahlabend im Historischen Sitzungssaal im Alten Rathaus statt. Dieser ist öffentlich ab 17 Uhr zugänglich. Auf Großbildschirmen kann hier der Verlauf der Auszählung in den Stimmbezirken verfolgt werden. Im Internet sind am Wahlabend die aktuellen Auszählungsstände unter www.ingolstadt.de/wahlergebnis öffentlich abrufbar.

Derzeit fast 90.000 Briefwähler in Ingolstadt

Stand 4. Oktober, 12 Uhr, gibt es im Stadtgebiet Ingolstadt 88.406 Wahlberechtigte, teilt die Stadt Ingolstadt mit. Aktuell nehmen circa 32.500 Menschen per Briefwahl an der Landtags- und Bezirkstagswahl teil. Eine Beantragung der Briefwahlunterlagen ist online nicht mehr möglich. Die Beantragung auf dem Postweg oder per Einwurf im Rathausbriefkasten ist derzeit noch möglich. Wenn Briefwahlunterlagen kurz vor dem Wahltag angefordert werden, ist es allerdings nicht sicher, dass sie noch rechtzeitig mit der Post beim Empfänger ankommen, warnt die Stadtverwaltung. Daher wird empfohlen, die persönliche Abholung der Wahlunterlagen im Wahlamt zu nutzen: Bis einschließlich Freitag, 6. Oktober, 15 Uhr kann die Briefwahl noch persönlich im Wahlamt im Neuen Rathaus (2. Stock) beantragt und die Wahlunterlagen abgeholt werden. Danach können Wahlscheine nur noch in absoluten Ausnahmefällen (bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung am Wahlwochenende) ausgestellt werden.

In seltenen Fällen gehen rechtzeitig beantragte Briefwahlunterlagen auf dem Postweg verloren. Wer hiervon betroffen ist, kann sich letztmals am Samstag, 7. Oktober, bis 12 Uhr in der Wahlzentrale im Neuen Rathaus melden, um schriftlich zu versichern, dass die Unterlagen nicht zugegangen sind. Dann wird der alte Wahlschein für ungültig erklärt und ein neuer ausgestellt.

Rücksendung des roten Wahlbriefs an die Stadt Ingolstadt

Alle Wahlberechtigten, die von der Briefwahl Gebrauch machen, müssen dafür Sorge tragen, dass der rote Brief das Wahlamt der Stadt Ingolstadt rechtzeitig vor Auszählung der Stimmen (8. Oktober, 18 Uhr) erreicht, heißt es in der Pressemitteilung. Dies gilt insbesondere bei Rücksendung auf dem Postweg. Rote Wahlbriefe können am Tag der Wahl nicht in den Urnenwahllokalen abgegeben werden. Wer erst auf den „letzten Drücker“ seinen Wahlbrief abgeben will, kann dies nur im Neuen Rathaus (Rathausplatz 4) tun. Da die Wahlbriefe den zuständigen Wahlvorständen zugeordnet werden müssen, ist das Wahlamt für eine frühzeitige Rücksendung sehr dankbar. Das Ingolstädter Wahlamt hat in dieser Woche folgendermaßen geöffnet: Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr sowie Freitag von 8 bis 15 Uhr. Für Rückfragen ist das Wahlamt unter der Telefonnummer 0841/3051266 erreichbar. (AZ)