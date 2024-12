Was tun bei Trennungsschmerz an den Feiertagen?

Nach außen hin hätten sie wie ein Vorzeigeehepaar gewirkt. Er Techniker, sie Pflegerin. Drei Kinder. Doch zuhause sah es ganz anders aus. Immer wieder sei sie ausgerastet, erzählt Georg Schuhbauer*. Habe ihn angebrüllt, eine halbe Stunde lang, auch mal eine Stunde. Ohne wirklichen Grund. Möglicherweise sei er das Ventil für den beruflichen Frust seiner Ehefrau gewesen, vermutet Schuhbauer. Bis er es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat – nach 33 Jahren Ehe. In dem Augenblick wusste er: Entweder nimmt er den Strick, wie er sagt, oder er geht. Und so entschied er sich Ende 2019 zu gehen, auch wenn es nicht leicht war. Schuhbauer weiß seitdem nur zu gut, wie es ist, eine Trennung durchzumachen. Und als Leiter der Selbsthilfegruppe „Männer in Trennung“ weiß er auch wie es ist, wenn die Weihnachtszeit kommt und die Einsamkeit noch härter zuschlägt – und was man dagegen tun kann.

