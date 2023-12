Ingolstadt

06:10 Uhr

Waschen, schneiden, ratschen: Gerda Haidt ist seit 60 Jahren Friseurin

Plus 1963 hat Gerda Haidt ihre Ausbildung zur Friseurin in Ingolstadt begonnen. Dem Salon ist sie seit 60 Jahren treu geblieben. Als sie aufhören wollte, haben die Kundinnen rebelliert.

Von Luzia Grasser

Es war die Zeit von Brigitte Bardot, Audrey Hepburn oder Sophia Loren. Frauen, die in den 60er-Jahren etwas auf sich hielten, wollten aussehen wie einer dieser Filmstars. Die Haare toupiert und voluminös, das war vor 60 Jahren angesagt.

Ein damals 14-jähriges, eher schüchternes Mädchen aus Ingolstadt blätterte gerne in all den Mode-Zeitschriften, schaute sich an, was gerade in und chic war und wusste schon bald ganz genau, was sie werden wollte: Friseurin. Wie praktisch, dass ein paar Jahre vorher gleich bei ihr ums Eck, an der Regensburger Straße in Ingolstadt, Peter Treubel sen. und seine Mutter Erna einen Salon eröffnet hatten.

